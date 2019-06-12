Müge Anlı’ya Kızılay’dan platin madalya Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Kızılay’a 6 aşevi yapımı için bağış toplaması sebebiyle, Kızılay tarafında verilen ‘Platin Madalya’ya layık görüldü.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Kızılay’a 6 aşevi yapımı için bağış toplaması sebebiyle, Kızılay tarafında verilen ‘Platin Madalya’ya layık görüldü. Anlı, ödülünü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın elinden aldı.



Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Kızılay’a 6 aşevi yapımı için bağış toplaması sebebiyle Kızılay’ın en prestijli ödülü ‘Platin Madalya’ya layık görüldü. Anlı, ödülünü Kızılay’ın 151’inci Kuruluş Yıldönümü’nde; Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın elinden aldı.

Araştırmacı gazeteci, geçen Ramazan ayında Kızılay ile birlikte başlattığı yardım kampanyası ile izleyicisiyle birlikte kısa bir sürede 6 milyon lira bağış toplamıştı. Toplanan bu bağışla Türkiye’nin aşevi ihtiyacı duyduğu illerde 6 aşevi açılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.