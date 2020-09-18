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Gündem Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?
Gündem

Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?

Müge Anlı’nın; içinde taciz, tecavüz, cinayet gibi her türlü pisliğin yer aldığı iğrenç olayları ekranlarda ve 80 milyonun gözü önünde pişirip pişirip tartışmasını eleştiren haberimiz, başta sosyal medyada olmak üzere aralarında FETÖ ve Soros çocuklarının da olduğu kesim tarafından bağlamından koparıldı. Akit’i hedef alan ‘tasmalı çeteler’ haberi “Yeni Akit Aleyna Çakır cinayetindeki perdenin kalkmasını istemiyor” şeklinde pompalayarak algı operasyonlarını körükledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:54:00 - 2020-09-18 18:35:45
Müge Anlı haberimizi bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar Algı çeteleri aynı cephede! Bu panik neden?

 yeniakit.com.tr 

İpleri farklı merkezlere bağlı olan algı opeasyonlarının merkez üsleri, başta sosyal medyada olmak üzere Yeni Akit’e yönelik yeniden saldırıya geçti. Yayınlarımızı defalarca çarpıtarak bağlamından koparan ‘algı çeteleri’, Müge Anlı’nın; içinde taciz, tecavüz ve cinayet gibi her türlü pisliği barındıran olayların ve en mahrem bilgilerin ekranlarda pişirilip pişirilip 80 milyonun gözü önünde tartışılmasını eleştiren haberimiz üzerinden yeniden kurumumuzu hedef aldı.

Bağlamından kopardılar, çarpıtmak için çırpındılar

Bugüne kadar yaptığı yayınlar ile tecavüzcülere, teröristlere, tacizcilere ve katillere karşı net tavır takınan ve şerefsizlere en ağır cezaların verilmesi gerektiğini defalarca dile getiren Akit’i hedef alan ‘çarpıtmacı çete’, Müge Anlı’nın her türlü iğrençliği 80 milyonun gözü önünde ve toplumu derinden sarsan nitelikte reyting uğruna pişirmesini eleştiren haberimiz üzerine algı fitilini ateşledi. Bu tarz iğrençliklerin, içinde çocukların da olduğu 80 milyonun gözü önünde tartışılmasını yanlış bulan ve iğrençliklerin yargı yoluyla ortaya çıkarılarak zanlıların en ağır cezalara çarptırılmasını savunan haberimizi bağlamından koparan ‘algı çeteleri’ “Yeni Akit, Aleyna Çakır cinayetinde perdenin kalkmasını istemiyor” şeklinde pompalayarak başta Twitter olmak üzere kadınlarımızın defalarca kez aşağılandığı Ekşi Sözlük ve Onedio gibi türlü türlü çukurlaşmış platformlar üzerinden Yeni Akit’e yönelik organize karalama kapmanyası düzenledi.

Yeni Akit yazınca paniklediler

Cinayetlerin, tecavüz olaylarının üstlerini örtmeye çalışmakla sicili kabarık olan ve aralarında FETÖ ile Soros çocuklarının da bulunduğu “algı çeteleri”, Yeni Akit’in toplumun merkezine dinamit döşeyen ve farklı farklı iğrençlikleri günlerce televizyon ekranlarında sıradan bir olaymış gibi lanse eden yayınlara getirdiği eleştiri sonrası panikledi. Akit’in Müge Anlı’nın program formatına yaptığı eleştiriyi fırsat bilen güruh, emniyet ve yargı tarafından derhal ortaya çıkarılması gereken bir cinayet üzerinden nemalanarak kendilerini ‘sevgi pıtırcığı’ kılıfına sığdırmaya çalıştı. Her türlü tecavüz olayında, cinayette sessizliğe bürünen çetelerin, Akit’in haberini çarpıtarak bağlamından kopartması ise şaşırtmadı.

Bağlamından koparılan haber sonrası sosyal medyada Müge Anlı’ya tepki Yeni Akit’e ise destek yağdı

Akit’in Müge Anlı’nın program formatına yönelik yaptığı eleştiriyi bağlamından kopararak algı operasyonlarına imza atılmasına cevaplar gecikmedi. Sosyal medyada yapılan birçok yorumda, kullanıcılar Müge Anlı’ya tepki gösterirken, Yeni Akit’ e ise büyük destek verdi.

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Yorumlar

MÜGE ANLI,HALKIN AVUKATIDIR

YILLARDIR YAPTIĞI PROĞRAMLARLA POLİSİN ÇÖZEMEDİĞİ POLİSİYE OLAYLARI ÇÖZMÜŞ,HAKTAN DOĞRUDAN,MAZLUMDAN YANA OLDUĞU BİLİNİRKEN,NE İDÜĞÜ BELİRSİZ BİR KADININ İNTİHARINDAN ONU SORUMLU TUTMAK,TAM MANASIYLA,ART NİYETLİLİKTİR.
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Iclal

Sizi kiniyorum yeni akit!! Tarafsiz haber sunacaginiza, olaylari nereye bagladiniz. Yaziklar olsun
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