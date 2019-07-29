Müftülükten uçurtma şenliği

Tokat’ta Reşadiye Müftülüğü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğine 300 öğrenci ve velileri katıldı. Reşadiye İlçe Müftülüğü organizesinde düzenlenen programda Reşadiye Kaymakamı Murat Mete, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ve protokol üyeleri çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. İlçe Müftüsü Necmettin Saydan: "Şenliğimiz dolu dolu geçti. Yaz Kuran Kurslarına katılım sağlayan 300 öğrencimizi burada ağırladık. Çocuklarımızın ve ailelerin mutluluğuna kaymakamımız ve belediye başkanımız da ortak oldu. Hep birlikte kurduğumuz uçurtmaları gökyüzüne gönderdik. Sonra da hep birlikte yemek yedik. Güzel geçen organizasyonu önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.