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Müftülükten hastalara moral

Adıyaman İl Müftülüğü hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek onlara dua kitapçığı ve karanfil hediye ederek, geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:24
Müftülükten hastalara moral

Adıyaman İl Müftülüğü hastanede yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek onlara dua kitapçığı ve karanfil hediye ederek, geçmiş olsun dileklerini iletiyor.


Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı beraberinde Şube Müdürü Mustafa Küçükaslan, Vaize Zeliha Kınık ile birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret etti. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ile birlikte yatan hastaları ziyaret eden Müftü Mehmet Taşçı, Kuran’ı Kerim’deki dua ayetlerinden oluşturulmuş kitapçık ve karanfil hediye etti.


Her ay bir gün hastalara manevi ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Müftü Mehmet Taşçı, “Cenabı Hak Kuran’da kendini tanıtırken şöyle buyurur. ‘Beni yediren ve içiren O’dur. Hastalandığımda bana şifa veren de O’dur.’ Hastalılarla ilgili hadisi şeriflerde efendimiz, ‘Bir Müslüman’a herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa, hatta kendisine bir diken bile batarsa, mutlaka Allah bunları onun günahlarına kefaret yapar.’ (Buhari, Marda,1; Müslim, Bir, 52). Buyurmaktadır.


Hastalık ömür sermayesinin kıymetini hatırlatan bir nimettir. Sabunun kiri temizlediği gibi hastalıkta günah kirlerini temizleyip günahlarımız için kefaret olur. Hastanın duası makbul olduğu için herkes için dua edilmelidir.


Hasta olanlara hizmet etmek manevi bir kazançtır. Esasen bu hasta anne ve baba ise hasta bakıcısı olan evlatlarına cenneti kazandırmaya sebeptir. Hasta anne babasına bakan kişi yaşlandığında çocuğundan aynı muameleyi görmesine vesile olan bir nimettir. Hastaların refakatçilerine ise efendimizin şu hadisi ile müjde verdi. Efendimiz buyuruyor ki, ‘Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birini hazırlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:24
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