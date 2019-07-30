Müftülükten engelliye tekerlekli sandalye Tekerlekli sandalyesi kırılan engelliye İl Müftülüğü tekerlekli sandalye alarak hediye etti.

Tekerlekli sandalyesi kırılan engelliye İl Müftülüğü tekerlekli sandalye alarak hediye etti.

Adıyaman İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü tekerlekli sandalyesi kırılan Yasir Ataş’a yeni bir tekerlekli sandalye hediye etti. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı ve beraberindekiler Yasir Ataş’ı ve ailesini ziyaret etti.

Mutluluğu yüzünden okunan Yasir Aktaş, hediye için kendisine maddi ve manevi destek sağlayan herkese teşekkür etti.

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