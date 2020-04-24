Müftülükler online hizmete hazır
Kovid-19 salgınıyla ile mücadele sürerken ramazanda din hizmetinin aksatılmadan sürdürülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla 81 ilde müftülüklerce gerekli hazırlıklar tamamlandı.
Tedbirleri kapsamında ramazanda din hizmetleri online verilecek. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, ramazanda Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve tarihi camilerde okunacak hatimlerin online takip edilebileceğini söyledi.
Online mukabele
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim, akademik ve sosyal proje faaliyetlerinin yanı sıra ramazan mukabelesi geleneğini de online ortama taşıdı. Ramazan boyunca uzaktan eğitim uygulamaları sistemiyle desteklenecek program, pazartesi ile cumartesi günleri arasında 12.30-13.30’da gerçekleştiriliyor.