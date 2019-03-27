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Müftüler Samsat ilçesinde toplandı

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı başkanlığında her ay bir ilçede yapılan, müftüler toplantısı bu ay Samsat İlçesinde yapıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:19
Müftüler Samsat ilçesinde toplandı

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı başkanlığında her ay bir ilçede yapılan, müftüler toplantısı bu ay Samsat İlçesinde yapıldı.


Müftülükler arasında yürütülen iş ve işlemlerde birlik ve bütünlüğü sağlamak ve müftülükler arasında koordinasyonu güçlendirmek amacıyla her ay yapılan müftüler toplantısının Mart Ayı Müftüler toplantısı, Samsat İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde yapıldı.


Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı ve ilçe müftüleri Samsat İlçe Müftülüğünde gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’ı makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler sundu.


İl Müftüsü Taşcı yaptığı açıklamasındadin hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için aylık müftüler toplantısı gerçekleştirildiğini ve bu arada deprem bölgesi olan Samsat ilçesinde bir çoğu prefabrik olan camileri yerinde görme imkanı bulduklarını ifade etti.


Taşcı, "Samsat ilçesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler edindik.Temeli yeni atılan idare binasını inceleme fırsatı bulduk. personelin hizmette verimliliğin artırılmasına yönelik olarak yapılması gereken çalışmaları görüştük. Üç aylarda ve Ramazan ayında yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk" dedi.


Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise Adıyaman il ve ilçelerinin müftülerini ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Kaymakam Yıldız, "Samsat ilçesindeki depremlerden dolayı yıkım kararı verilen camilerin yıkımlarına devam ederken, prefabrik camilerin iyileştirilmesi için çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın ibadetlerini rahat yapabilmeleri için elimizdeki bütün imkanları kullanıyoruz. Gençlerimizin manevi değerlerine sahip bir birey olarak yetişmesi için İlçe Müftülüğümüz üzerine düşen görevi yapmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:19
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