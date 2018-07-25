0553 313 94 23

İstanbul Müftüsü'nden tarikat ve cemaat açıklaması!

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Tarikatların, cemaatlerin ve dini yapıya katkı sağlamak isteyenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı veya başka bir kurum tarafından denetlenmesinden başka bir çare yoktur" dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:13
İstanbul Müftüsü'nden tarikat ve cemaat açıklaması!

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, tarikatların, cemaatlerin ve dini yapıya katkı sağlamak isteyenlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı veya başka bir kurum tarafından denetlenmelerinden başka bir çare olmadığını belirtti. Yılmaz, Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İstanbul'da yaz kampında ağırlanan üniversite öğrencilerine hitap etti.

"SÜTTEN AĞZI YANAN YOĞURDU ÜFLEYEREK YER"

15 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye'de cemaat ve tarikat algısının ciddi şekilde yara aldığını belirten Yılmaz, "Çünkü insanların yaşadığı acı tecrübeler bazen hayata daha fazla genelleme yaparak bakmak gibi sonuçlar doğuruyor. İnsanların sütten ağzı yanmışsa, yoğurdu da üfleyerek yiyor." dedi.

"TARİKAT İLE CEMAAT FARKLI"

Hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün bir tasavvuf hareketi olmadığını anımsatan Yılmaz, "15 Temmuz’daki hain darbe teşebbüsüyle beraber cemaat, tarikat ve dini yapılarla ilgili insanlarda ister istemez bir infial meydana geldi, tepki gösterildi ve birtakım refleksler oluştu. Burada haklı olan taraflar da var ama genellemenin makul olmadığı taraflar da var. Tarikat ile cemaat arasında sosyolojik olarak fark var. Tarikat tamamen özgün insan yetiştirmeye yönelik bir faaliyettir. Cemaat ise insanları dönüştürmeye, değiştirmeye ve belli bir kalıba dökmeye yönelik sosyolojik bir harekettir. Dolayısıyla cemaatleşen yapılarda bireysel kabiliyetler, ferdi özellikler çok nazara alınmaz." diye konuştu.

"FETÖ UYUR HALE GELDİ AMA HALA TEHLİKELİ"

Tarikatların istismara açık olan bir boyutu olduğuna da dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti: "Burada ölçü şer-i şerifin yani şeriatın koyduğu esasların egemen olmasıdır. İşin içine para ve güç zehirlenmesi gibi hususların girmemesi lazım. 1402'deki Ankara Savaşı sonrası Osmanlı'da ortaya çıkan Şeyh Bedreddin isyanı bugünkü FETÖ'ye benziyor. Tasavvufi geçmişi olan ve kadılık yapan Şeyh Bedrettin'e atfen Bedreddini denilen yapı Balkanlar’da 300-400 yıl varlığını sürdürmüştür. FETÖ de böyledir. Bugün uyur hale geldi ama daha sonra büyük bir tehlike olacak potansiyele sahip. İnşallah devlet onların üstesinden gelir. Bakın Şeyh Bedreddin'in de güç zehirlenmesi ile devlete talip olması en büyük zaafıydı. FETÖ'de de aynı şey mevcut. Yoksa insanların bireysel hayatlarında takvayı ve zühdü esas alan bir irfan geleneği ona zenginlik katar, elbette faydalıdır."

"AÇIK VE ŞEFFAF OLMALILAR"

Yılmaz, Osmanlı'nın yaşanan tarikat olumsuzluklarını önlemek üzere Meclis-i Meşayih kurumunu hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Tarikatların, cemaatlerin ve dini yapıya katkı sağlamak isteyenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı veya başka bir kurum tarafından denetlenmesinden başka bir çare yoktur. Eğer böyle bir denetleme mekanizması kurulursa bunlar hedeflerinin ne olduğunu açık ve şeffaf olarak ilan ederler, üye sayılarını ve ekonomik güçlerini deklare ederek hizmet ederlerse elbette katkı sağlarlar. Ama ne ekonomik güçlerinin ne insan güçlerinin ne hedeflerinin belli olduğu karanlık bir güç sahibi olmaları her zaman potansiyel olarak bir tehlike olmaları sonucunu doğuracaktır. Onun için devletin bu manada adımlar atması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"KÖTÜLÜKLERİ ÖNLEMEK DEVLETİN SORUMLULUĞUNDA"

15 Temmuz sonrası DİB'in başlattığı çalışmayla İstanbul'da 35 farklı cemaatin ileri geleniyle Ertuğrul Tekkesi'nde görüşmeler yaptıklarını kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu görüşmemizin ardından daha geniş bir toplantı yaptık. İnşallah bu toplantıların sonuçları kuvveden fiile geçerse bu tür arızaların önceden fark edilip devletin ve halkın zarar görmesine fırsat verilmemiş olur. Bu kurumların hakikaten çok faydalı olan tarafları var ve bundan da yararlanılmış olur. Çünkü bunlar iyi yönetildiği zaman sosyal birer kurum olarak insanların yetişmesine çok katkı sağlıyorlar. Kötülüklerin ortadan kaldırılması devletin sorumluluğundadır. İnşallah devletimiz gerekli adımları atacaktır."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:13
  1. Ankara
  2. İstanbul Müftüsü
  3. Hasan Kamil Yılmaz
  4. tarikat
  5. cemaat
  6. Diyanet İşleri Başkanlığı
  7. denetleme

YORUM YAZ

  • nesatknesatk1 sa önce
    Siz önce kendinizi bir yenileyin. Diyanet yeni bir yapılanmaya gitmeden islama hizmet etmesi çok zor. Diyanet bu dini halka anlatabilseydi zaten bu tür zararlı cemaatler olmazdı. Kontrol etmek için önce kontrol edilebilir olmak lazım.
  • hakan tekinhakan tekin1 sa önce
    Tarikat da bitti cemaat de bitti her kes yolunu biliyor cemaat demek tüm müminler kardeş olduğu halde bunlardan bir kesim ayrılıyor ve dayanışma içine giriyorlar devlete sızıyorlar kendi adamlarına iltimas geçiyorlar bu sakat bir yapıdır her zaman böyle oldu şu anda yine devlet kademelerinde varlar şu yada bu cemaat kendi adamları gelince el bebek gül bebek vatandaş gelince başka bunları devlet bitirmeli bu tür durumlar sakncalı fetö böyle gelişmedi mi bitirin bu cemaat ve tarkatları hatta mezhepleri bölünmeye yol açıyor.
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    bilakis, iman, ihlas ve gönül birliği olan tarikatların diyaneti denetlemesi gerektiğini düşünüyoruz...kim takvaysa hakimlik onundur...eğer o kadar yürek yediyseniz cemevlerini denetleyinde göreyim?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BM'den tepki çeken karar: Ödeme yapmayacağız
  1. BM'den tepki çeken karar: Ödeme..
  2. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
  3. Kenan Sofuoğlu'ndan sürpriz ziyaret
  4. TBMM'de bedelli askerlik görüşmeleri..
  5. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
  6. Bu nasıl insanlık? 6 aylık bebeği...
  7. Ayşe Ergezen kimdir? Nereli? Daha önce..
  8. İçişleri Bakanlığı personel alımı..
  9. Büyük provokasyon! Yerlere boya döküp..
  10. 'Dört Büyükler'in toplam borcu dudak..
  11. Burası İstanbul'un kalbi! Araçlar..
  12. Genelkurmay Başkanı Güler Malatya'da
  13. İstanbul'da son durum! '10 dakika..
  14. Suudi Arabistan'a şok! Petrol gemisi..
  15. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı!
  16. Eylemciler sokağa indi: İsrail'den..
  17. Özil ailesinden Erdoğan'ın sözlerine..
  18. Avrupa'da dev transfer resmen..
  19. Tekirdağ'da hareketli anlar!..
  20. İçişleri Bakanlığı 2018 personel alımı..
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Askerlik süreci kısalıyor mu?
TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama