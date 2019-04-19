Müftü Vekili Kesti’den hastane ziyareti

Van İl Müftü Vekili Sabahattin Kesti, SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ile müftülük hastane manevi danışmanlarını ziyaret etti.

Müftü Vekili Kesti, Beraat Kandili münasebetiyle hastane yönetimi ve manevi danışmanlarla bir araya geldikten sonra, KVC servisinde yatan hastalarla hasta yakınlarını ziyaret ederek gül ve Hadis Kartelası hediye etti.

Yapılan ziyaretten dolayı başta hastane yönetimi olmak üzere, hastalar ve hasta yakınları memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür programların devam etmesi temennisinde bulundular.