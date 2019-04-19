0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Müftü Vekili Kesti’den hastane ziyareti

Van İl Müftü Vekili Sabahattin Kesti, SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ile müftülük hastane manevi danışmanlarını ziyaret etti.

19 Nisan 2019 Cuma 14:06
Müftü Vekili Kesti’den hastane ziyareti

Van İl Müftü Vekili Sabahattin Kesti, SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ile müftülük hastane manevi danışmanlarını ziyaret etti.


Müftü Vekili Kesti, Beraat Kandili münasebetiyle hastane yönetimi ve manevi danışmanlarla bir araya geldikten sonra, KVC servisinde yatan hastalarla hasta yakınlarını ziyaret ederek gül ve Hadis Kartelası hediye etti.


Yapılan ziyaretten dolayı başta hastane yönetimi olmak üzere, hastalar ve hasta yakınları memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür programların devam etmesi temennisinde bulundular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum’da Orman Bölge Müdürlüğü Berat Kandili dolayısıyla ücretsiz fidan dağıtımı yaptı
    1. Erzurum’da Orman Bölge Müdürlüğü Berat..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski İTO Başkanı..
    3. Van’da Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim-i..
    4. Bingöl’de PKK’nın 4 odalı sığınağı..
    5. İzmir İl Emniyet Müdürü Aşkın:..
    6. Yunanistan Savunma Bakanı..
    7. Beton mikseri otomobili biçti: 1 ölü
    8. Kırgızistan'ın Oş şehri Türk dünyasını..
    9. Çin’de eyleme katılan emekli askerlere..
    10. Uzman Dr. Betül Şengör:..
    11. Kemal Çebi, “ Sendika baskısı..
    12. Kayalıklardan düşen dağ keçisi tedavi..
    13. Bereket Enerji, AKUT ile iş birliği..
    14. Çaycuma’da gece saatlerinde depoda..
    15. Kremlin'den Mueller raporu..
    16. (Özel) Dünyanın en büyük lale..
    17. İstanbul’da trafikte cinayetle..
    18. Aile sağlığı merkezinin çatısından..
    19. Vatandaştan mazbata yorumu: Kim hile..
    20. Van Müftülüğünden hastanelerde manevi..
    21. Başkan Altay’dan Hasan Kılca’ya ziyaret
    22. Dere yatağına uçan otomobilden sağ..
    23. Mevlüt Erdinç’ten öğrencilere gol sözü
    24. 46 tırdan oluşan yardım konvoyu..
    25. Korumalı Futbolda sezon başlıyor
    26. Müftü Vekili Kesti’den hastane ziyareti
    27. Oyunumu Kodluyorum Yarışması finalleri..
    28. Yüklü miktarda dövizle yakalanan FETÖ..
    29. GETAT Kongresi’ne 18 ülkenin Sağlık..
    30. Hakkari Belediyesinde izinler..
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...