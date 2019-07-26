Müftü Maşalı, Çamlıca'da tefsir sohbetleri verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Büyük Çamlıca Camisi'nde tefsir sohbetleri verecek. İstanbul Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, önemli bir eğitim öğretim aracı olan cami merkezli sohbet kültürünün gelişmesi amacıyla İstanbul Müftüsü Maşalı tarafından tefsir sohbetleri verilecek. Toplumun Kur'an-ı Kerim ile buluşmasına katkı sunması amaçlanan sohbetlerin ilki, bu pazar günü Büyük Çamlıca Camisi'nde ikindi namazı öncesinde yapılacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.