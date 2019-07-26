Müftü Maşalı, Çamlıca'da tefsir sohbetleri verecek

Müftü Maşalı, Çamlıca'da tefsir sohbetleri verecek26 Temmuz 2019 Cuma 11:51
İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Büyük Çamlıca Camisi'nde tefsir sohbetleri verecek.
İstanbul Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, önemli bir eğitim öğretim aracı olan cami merkezli sohbet kültürünün gelişmesi amacıyla İstanbul Müftüsü Maşalı tarafından tefsir sohbetleri verilecek.
Toplumun Kur'an-ı Kerim ile buluşmasına katkı sunması amaçlanan sohbetlerin ilki, bu pazar günü Büyük Çamlıca Camisi'nde ikindi namazı öncesinde yapılacak.
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