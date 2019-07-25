0553 313 94 23

Müftü Keskin’den Tümgeneral İlbaş’a ziyaret

Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ı ziyaret etti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:44
Müftü Keskin’den Tümgeneral İlbaş’a ziyaret

Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ı ziyaret etti.


“Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Van’a gelen öğrencilerle birlikte Tümgeneral İlbaş’ı ziyaret eden Müftü Keskin, şeref defterini imzaladı. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan ‘Hadislerle İslam’ setini hediye eden Keskin, Tümgeneral İlbaş ile bir süre sohbet ettikten sonra komutanlıktan ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Kore'den Kuzey Kore'ye füze tepkisi
    1. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye füze..
    2. Seydişehir’de maden yolu asfaltlanarak..
    3. "Önemli ölçüde parasal teşvikler..
    4. Hasta kabulü öncesi lansmanlar devam..
    5. Canpolat’a Polonya heyetinden ziyaret
    6. 3 kişinin öldüğü kaza kamerada
    7. Şuhut Belediyesi su arıza ekipleri..
    8. Kıbrıs'ta sıcak gelişme! Türkler..
    9. Jandarma’dan kenevir operasyonu
    10. 3’üncü Tarım ve Orman Şurası..
    11. THY Azerbaycan uçuşlarına ilgi büyük
    12. BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç’ı..
    13. ’LÖSEV İyilikler Tırı’ İzmirli..
    14. Eskişehirspor'dan Necati Ateş'e şok!
    15. Diyarbakır'da öldürülen terörist bakın..
    16. Porto Riko Valisi Rossello 2..
    17. Yeditepe Üniversitesi’nden bir ilk..
    18. Herkesi ilgilendiriyor!..
    19. Sokak köpekleri koyunları telef etti!..
    20. Gümüşhane’de tarım değerlendirme..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı