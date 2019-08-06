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Müftü Keskin’den Rektör Şevli’ye ziyaret

Van İl Müftüsü Ömer Keskin, daha önce kendisini ziyaret eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

06 Ağustos 2019 Salı 13:56
Müftü Keskin’den Rektör Şevli’ye ziyaret

Van İl Müftüsü Ömer Keskin, daha önce kendisini ziyaret eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Yardımcısı Sacit Emiri ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yurt Müdürü Abdülkadir Yıldırım ile birlikte Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’yi ziyaret etti. Müftü Keskin, daha önce kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Rektör Şevli’ye iade-i ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.


Rektör Şevli ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversite olarak tüm resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerimize önem veriyoruz. Bu kurumlarla birlikte Van’ı ve üniversiteyi daha ileriye taşımak istiyoruz. Müftülüğümüz ile de ortak yaptığımız çalışmalar var. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.


Konuşmaların ardından ziyaret, Müftü Keskin’in Rektör Şevli’ye hediye takdim etmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:56
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