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Müftü Hasankahyaoğlu’ndan Yaz Kur’an Kursları’na ziyaret

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde devam eden Yaz Kur’an Kursları’nı ziyaret eden İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:05
Müftü Hasankahyaoğlu’ndan Yaz Kur’an Kursları’na ziyaret

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde devam eden Yaz Kur’an Kursları’nı ziyaret eden İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi.


Kursların planlandığı gibi devam ettiğini belirten Müftü Murat Hasankahyaoğlu, emeği geçen öğreticilere teşekkür etti. Zaman zaman kursları ziyaret etmeye devam edeceklerini belirten Müftü Hasankahyaoğlu, "Çocuklarımızla bir araya gelerek neler öğrendiklerini soruyoruz. Tanışma fırsatımız da oluyor. Her yaştan öğrenci ile arkadaş gibi vakit geçiriyoruz. Yaz kurslarına çocuklarımızı bu güzel ortama davet ediyoruz. Kursun başını kaçırdım diye düşünmesinler. Gelsinler camilerimiz öğrencilerimize her zaman açık. Yaz Kur’an Kursu ziyaretlerinde kurslarımıza kayıt yaptıran öğrencilerimize Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen yaz Kur’an kursları dinimi öğreniyorum, yaz Kur’an kursları etkinlik kitabım, temel dini bilgiler, dinim İslam ve Kur’an-ı Kerim, Elif Ba’sı ücretsiz olarak verilmiştir" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:05
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