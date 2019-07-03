0553 313 94 23

Müftü Gölcü için veda yemeği

Denizli’nin Serinhisar İlçe Müftülüğüne atanan Muş’un Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü için veda yemeği verildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
Müftü Gölcü için veda yemeği

Denizli’nin Serinhisar İlçe Müftülüğüne atanan Muş’un Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü için veda yemeği verildi.


Malazgirt Kaymakamlığı tarafından bir otelde verilen veda yemeğine Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Yusuf Gürel, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, kurum amirleri, Malazgirt Müftülüğü çalışanları ve ilçede görev yapan imamlar katıldı. Malazgirt Kaymakamı Emer Yalçın, ayrılıkların hüzünlü olduğunu belirterek, "Hocamız Malazgirt’te iki yıldan fazla görev yapıyor. Her konuda elimizden geldiğince destek verdik ve birlikte güzel hizmetler yaptık. Malazgirt’imizde güzel hizmetlere vesile olduğu için kendisine bütün Malazgirtliler adına çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Duygulu anlar yaşayan Müftü Bünyamin Gölcü ise, zamanın çok çabuk geçtiğini belirterek, "Burada gururla anlatabileceğim iki yıldan fazla zamanım oldu. Bu şirin ve tarihi ilçede çok güzel günlerimiz oldu. Ben nereye gidersem gideyim aklımda hep Malazgirt ve Malazgirt halkının sevgisi olacaktır. Çok değerli Malazgirt halkı, hepinize hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin" diye konuştu.


Konuşmaların ardından, Bünyamin Gölcü’ye Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın tarafından başarı plaketi verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    1. Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    2. Narkotik polisleri vatandaşlara..
    3. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    4. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    5. İBB’de 3 yeni atama!
    6. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    7. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    8. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    9. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    10. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    11. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    12. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    13. Bitlis Belediye personeline ’Stratejik..
    14. Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni..
    15. LGS’deki başarı sevindirdi
    16. Hafter güçlerinin göçmen merkezine..
    17. "En faydalı isimler üzerinde..
    18. Salihli Belediye meclisi içkili yerler..
    19. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri..
    20. İleri teknoloji kampüsü için..
    21. Kocaeli’de akrabasını öldürerek..
    22. Kuşadası’nda plastik sandalye ve masa..
    23. Mersin’den Volkswagen’e yatırım çağrısı
    24. AK Parti'den açıklama: Teklif Meclis'e..
    25. Genetiği değiştirilmiş binlerce..
    26. Ayvalık’ta Afganistan uyruklu mülteci..
    27. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu..
    28. Oturarak voleybolda şampiyonlar belli..
    29. Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı
    30. Çocukları ile görüşmek isteyen anne..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz