Müftü Cihan Manisa’ya veda etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 2011 yılında Sakarya Müftülüğünden Manisa Müftülüğüne atanarak 8 yıldır kesintisiz görev yapan Sinan Cihan’ın 29 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli Müftülüğü’ne atanması sebebiyle düzenlenen yemeğe katıldı.

Veda yemeğine Vali Ahmet Deniz ve Müftü Sinan Cihan’ın yanı sıra 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, kurum amirleri ve Müftülük personeli katıldı.

Manisa’nın güzel ve özel bir şehir olduğunu burada görev yapmış olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Müftü Sinan Cihan başta Vali Ahmet Deniz olmak üzere kurum amirleri ve Müftülük personeline teşekkür etti.

Vali Ahmet Deniz de yaptığı konuşmada, “Birlikte çalıştığımız süre içerisinde kişiliği, beşeri ilişkileri, bilgisi ve tevazu sahibi olması ile bir kamu görevlisi ve idarecide olması gereken tüm güzel özelliklere sahip bir insan. Müftümüzün, Manisa’dan ayrılacak olması bizleri üzüyor ancak hepimiz kamu görevlisiyiz ve memleketimizin her yerinde görev yapıyoruz. Kendisine Manisa’daki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor bundan sonraki görev yerinde de başarılar diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet Deniz, Müftü Sinan Cihan’a başarı belgesi takdim etti.