Müftü Çetin, Kemah’ın köylerinde incelemede bulundu

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Kemah ilçesi köylerine ziyaretlerde bulundu.

Müftü Mehmet Emin Çetin, ilk olarak Koçkar Köyü camii ve cemaatiyle buluştu. Bakım ve restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Koçkar Köyü Camii hakkında köy imamı ve muhtarından bilgiler aldı.

Buradaki ziyaretinden sonra Yücebelen Köyüne geçen Müftü Çetin, köyün camisini ziyaret edip cemaatiyle hasbihal ederek, kendisine eşlik edenlerle birlikte Yücebelen Köyü Kalesini ziyaret etti. Buradaki temaslarının tamamlanmasının ardından Eriç köyüne de bir ziyarette bulunan Müftü Çetin, burada da camii ziyaretinin yanısıra, köydeki vatandaşlarla bir araya gelerek kendileriyle bir süre sohbet etti.

Kemah İlçe Müftüsü Mehmet Deniz, Müftü Çetin’in ziyaretleri boyunca kendisine eşlik etti.