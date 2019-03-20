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Müfit Can Saçıntı, lafını esirgemedi

Adana Tabip Odası’nca düzenlenen 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında ’Mandıra Filozofu’ ve ’Yaşamak Güzel Şey’ filmleriyle dikkat çeken yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, tek kişilik ’Lafını Esirgemeyenler’ adlı oyununu Adanalı hekimler için sergiledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:05
Müfit Can Saçıntı, lafını esirgemedi

Adana Tabip Odası’nca düzenlenen 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında ’Mandıra Filozofu’ ve ’Yaşamak Güzel Şey’ filmleriyle dikkat çeken yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, tek kişilik ’Lafını Esirgemeyenler’ adlı oyununu Adanalı hekimler için sergiledi.


Çukurova Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe ilişkin açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, yoğun ve uzun çalışmalarından dolayı Tıp Haftasında farklı konularda etkinlikler düzenlediklerini kaydederek, “Bugün meslektaşlarımıza aileleriyle birlikte özel bir gecede buluşturmanın keyfini beraber sürelim, kahkaha atalım istedik. Bu güzel gece ile haftamızı noktalamış olacağız. Katılımın yoğun olması bizleri mutlu etmektedir” diye konuştu.


Müfit Can Saçıntı tarafından sergilenen ’Lafını Esirgemeyenler’ adlı tek kişilik gösteride pek çok söz ve hiciv ustasının anılarının anlatıldığı, izleyicileri şaşırtırken güldürdü.


Gösterinin ardından açıklamalarda bulunan Saçıntı, Adana’nın lezzet konusunda dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Dünyanın birçok ülkesini gezdim. Sicilya için İtalya’nın ’lezzet başkenti’ diyorlar. Neden Adana değil de Sicilya lezzet başkenti, onu anlamış değilim. Sanırım Adana’ya gelip kebabı yemedikleri içindir. Adanalılar Adana’nın kıymetini biliyor. Türkiye’nin bunu yurt dışına taşıması ve tanıtması lazım” şeklinde konuştu.


Gösteri sonunda Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, sanatçıya teşekkür plaketi ve çiçek verdi. Sanatçı Müfit Can Saçıntı, düğünlerde gelinlerin yaptığı gibi izleyicilere sırtını dönerek çiçeği izleyicilere fırlattı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:05
  1. sergi
  2. sanat

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