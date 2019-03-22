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"Müfettişlerden ellerini taşın altına sokmasını istiyoruz"

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş:- "Kariyer mesleklerinde yetişen kişiler, idari görevlere atanır. O bakımdan biz kariyer mesleklerinin üzerinde duruyoruz. Müfettişlerden elini taşın altına sokmasını istiyoruz"

22 Mart 2019 Cuma 15:31
"Müfettişlerden ellerini taşın altına sokmasını istiyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, "Kariyer mesleklerinde yetişen kişiler, idari görevlere atanır. O bakımdan biz kariyer mesleklerinin üzerinde duruyoruz. Müfettişlerden ellerini taşın altına sokmasını istiyoruz." dedi.

Baş, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Kulübü tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Muhasebe, Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği, Kariyer Planlaması" konferansında, kariyer planlaması yaparken izlemeleri gereken yöntemler konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Seçilen mesleklerin insanların hayatlarını şekillendirdiğini belirten Baş, istenilen mesleğin seçilmemesinin sırtlarda yük oluşturduğunu söyledi.

İş tatmini sağlanmadığı sürece yükün insanlarda baskı oluşturacağını ifade eden Baş, "Bu baskı da stres oluşturacak. Bir kişi sizi bir şeye zorluyorsa, dışarıdan gelen baskılara bir takım mekanizmalar geliştirebilirsiniz. Ancak beyniniz sizi zorluyorsa ona siz bir şey geliştiremiyorsunuz. Olsa olsa metabolizma kendiliğinden tepki veriyor ve sonrasında şeker, kalp gibi hastalıklar çıkıyor. Ancak işin gerçeği bu. Bir kişi mutlu ve huzurlu değilse bir yerlerde patlak verecektir." diye konuştu.

- "Kamuda işe girmek zor, yükselmek kolay"

Bireylerin, şahsiyetine uygun meslekleri seçmesi gerektiğini vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"Öncelikle kendimizi tanıyacağız. Kişi, kendisini en iyi bilendir. Çok net olamıyorsak arkadaşlarımızdan, ailemizden, hatta psikologdan bile destek alabiliriz. 'Bana uyan meslek nedir?' Bunun kararını vermek için oturup ciddi ciddi düşünelim. Mezun olduktan sonra sosyal bilimler okuyan kişiler olarak biz şanslıyız. Neden şanslıyız? Hayatımızı şekillendirecek olan meslek seçiminde biz 25-26 yaşlarında oluyoruz. Ancak bir mühendis, bir doktor, bir eczacı bunu 18 yaşında yapıyor. Ondan sonra hayatınız ona göre şekilleniyor. Özel sektörde işe girmek kolay ama yükselmek zordur. Kamu tarafında ise işe girmek zor ama yükselmek daha kolaydır. Kariyer meslekleri, ileride kamu yönetiminin orta ve üst düzeyinde yer almak isteyenler için önemli. Herhangi bir memur ya da daire başkanı olmaz. Kariyer mesleklerinde yetişen kişiler, idari görevlere atanır. O bakımdan biz kariyer mesleklerinin üzerinde duruyoruz. Müfettişlerden ellerini taşın altına sokmasını istiyoruz."

Konferansa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Başkanı Osman Akcan, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.








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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:31
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  2. sayıştay başkanı
  3. Seyit Ahmet Baş

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