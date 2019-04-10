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Seçim 2019 Sayfası

"Mueller soruşturması bir darbe girişimiydi"

ABD Başkanı Donald Trump:- "(Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması) Bu yasa dışı bir soruşturmaydı. Bu bir darbe girişimiydi, Başkan'ı görevden alma girişimiydi. Yaptıkları şey bir cadı avı ve ihanetti"

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:23
"Mueller soruşturması bir darbe girişimiydi"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasını "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, Teksas eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kısa süre önce tamamlanan Rusya soruşturmasının nihai raporuna ilişkin sorular üzerine Trump, Mueller'ın kaleme aldığı raporu henüz okumadığını ve bu raporla ilgilenmediğini söyledi. Trump, "Mueller'ın raporunu okumadım. Zaten (Rusya ile) hiçbir gizli iş birliği ve adaleti engelleme durumu söz konusu değil. Ben kazandım, bunu herkes biliyor. Raporu okumadım ve umrumda da değil. Ben bu soruşturmadan tamamen aklandım." dedi.

Mueller soruşturmasını bir kenara bırakıp artık Çin, Kuzey Kore, Venezuela ve diğer sorunlarla uğraşmaya devam edeceğini vurgulayan Trump, seçim sürecinde kendisinin işlemediği suçların varmış gibi bu soruşturma kapsamında dosyaya girdiğini belirtti.

- "Başkan'ı görevden alma girişimiydi"

Soruşturmanın en başında yasa dışı şekilde başlatıldığını savunan Trump, "Bu yasa dışı bir soruşturmaydı. Bu bir darbe girişimiydi, Başkan'ı görevden alma girişimiydi. Biz de bunun yasa dışı olduğunu bildiğimiz için onlara karşı mücadele ettik. Yaptıkları şey bir cadı avı ve ihanetti. Bunu herkes biliyor. Yaptıkları şey Anayasamıza aykırıydı." diye konuştu.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunun tamamının redakte edilmiş şekilde bir hafta içinde yayımlanacağını açıklamıştı.

Özel savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında, Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:23
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Robert Mueller
  4. Rusya

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