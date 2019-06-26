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Mueller 17 Temmuz'da Kongrede ifade verecek

ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 17 Temmuz'da Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtlayacak

26 Haziran 2019 Çarşamba 05:49
Mueller 17 Temmuz'da Kongrede ifade verecek

WASHINGTON (AA) - ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın, 17 Temmuz'da Temsilciler Meclisinde ilk kez vekillerin sorularını yanıtlayacağı bildirildi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler ile İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff, ortak bir yazılı açıklama yaparak Mueller'ın Kongredeki ifadesini değerlendirdi.

Mueller'a yaptıkları "Kongrede ifade verme davetinin" kabul edildiğini belirten Nadler ve Schiff, 17 Temmuz'da iki komitenin huzurunda eski özel yetkili savcının Rusya soruşturmasına ilişkin soruları yanıtlayacağını açıkladı.

- 22 ay süren soruşturma

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.

29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 05:49
  1. ABD
  2. Robert Mueller
  3. Rusya soruşturması

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