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Müebbet hapis cezası alan baba üst mahkemede tahliye edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde oğlu Kuzey Efe E.

21 Haziran 2019 Cuma 13:58
Müebbet hapis cezası alan baba üst mahkemede tahliye edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde oğlu Kuzey Efe E.’yi öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezası alan baba, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin kararıyla tahliye edildi. Kararın bozulmasıyla birlikte baba yeniden hakim karşısına çıkacak.


Olay, Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde 6 Şubat 2018’de meydana geldi. Hüseyin E.’nin, otomobille gezdirdiği oğlu Kuzey Efe’nin yaramazlık yaptığı ve ayağa kalkıp yanına gelmeye çalışması nedeniyle ağzını ve burnunu tıkayarak ölümüne neden olduğu iddia edildi. Jandarma karakoluna giderek suçunu itiraf eden ve savcılık sorgusunda da suçunu kabul eden Hüseyin E., mahkemede suçsuz olduğunu öne sürdü. Son duruşmada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Hüseyin E.’ye müebbet hapis cezası verdi.


Daha sonra tarafların bir üst mahkemeye başvuruları üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 14 Haziran’da bir karar aldı. Alınan kararda, “Davanın yeniden görüşülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına, sanık Hüseyin E.’nin üzerine atılı suçun niteliği, suç vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldığı süre, mevcut delil durumu itibariyle bihakkın tahliyesine, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse derhal tahliye yazısının yazılmasına” karar verildi.


Hüseyin E. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.


Mahkeme, dosyanın İstanbul 2. İhtisas Kurulana gönderilerek, suç tarihinde maktulün mekanik asfiksi için ağız-burun kısmının ne kadar süre ile kapatılması gerektiği, çocuk ağlıyorsa bu sürenin ne kadar olacağı, ölümünün ne kadar zamanda gerçekleşeceği konusunda rapor isteyecek.


Mahkeme bir sonraki duruşmayı 6 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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