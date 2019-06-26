Müdürlük personelleri veda yemeğinde buluştu

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Teknikeri Cevdet Güngör’ün emekliliğe ayrılması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile şube müdürlerinin yanı sıra il müdürlüğü personeli ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen yemekte keyifli ve duygu dolu anlar yaşandı. Burada bir konuşma yapan İl Müdürü Yoldaş, “Arkadaşımızla yıllardır aynı çatı altında görev yapmaktan memnunuz, görevi süresince güzel ve başarılı işler ortaya çıkarmış bir personelimizdi. Yalnız işleriyle değil sosyal yönüyle de aktif olan bu arkadaşımızla çalışmak güzeldi. Bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder ve bundan sonraki emeklilik hayatında başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Cevdet Güngör ise il müdürlüğü ailesinde görev yapmaktan mutlu olduğunu, burada geçirdikleri günleri, buradaki birlik ve beraberliği hiç unutmayacağını söyleyerek, bu geceyi düzenledikleri için çalışma arkadaşlarına çok teşekkür etti.

Yemek, İl Müdürü Yoldaş’ın Cevdet Güngör’e plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.