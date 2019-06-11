Müdürlük personelleri bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde Ramazan Bayramı münasebetiyle toplu bayramlaşma töreni düzenlendi.

İl Müdürlüğü Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda gerçekleşen bayramlaşmaya Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve il müdürlüğü personeli katıldı. İl Müdürü Yoldaş, bayramlaşma programı sonrasında yaptığı konuşmada, “Geçmiş Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara sağlık, mutluluk, huzur içerisinde sevdiklerinizle birlikte kavuşmanızı nasip etsin. Ülke olarak güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Ramazan ayı rahmet, mağfiret, sevgi ve hoşgörü ayıdır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, hep bir arada huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, hepinizin, Ramazan bayramını en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

İl Müdürü Yoldaş’ın kurum çalışanları ile tek tek bayramlaşmasıyla tören sona erdi.