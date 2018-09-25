Müdürden skandal talimat! Öğretmenlere başörtüsü yasağı

Özbekistan’da başörtüsü yasakları yayılıyor. Müdür öğretmenlere de okula başörtüsüz gelmeyi emretti.

Özbekistan’dan gelen ‘başörtüsü yasağı’ haberleri çoğalıyor. Fotoğrafta okula alınmayan İslam Akademisi öğrencileri başlarını açarken görülüyor.

Кasansay İlçesindeki 15 sayılı okul müdürü Abducelil Damla, yaşı 50’yi aşan bayan öğretmenleri de başörtülü olarak işe almıyor.

Kasansay ilçesindeki 15.okul müdürü Abducelil Habibov Azadlık’la görüşmesinde bu haberi doğruladı ve “Öğretmen eşarpla gelse, nasıl olup da öğrencilerin başörtüsüz gelişini isteyecek?” diyerek bu kararın asli olarak alındığını bildirdi.

Kaynak: turkistanlilar