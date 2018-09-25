0553 313 94 23

Müdürden skandal talimat! Öğretmenlere başörtüsü yasağı

Özbekistan'da ardı arkası kesilmeyen başörtüsü zulmüne bir yenisi daha eklendi. Daha önce öğrencilere uygulanan yasak şimdi de öğretmenlere ve çalışan kadınlara uygulanıyor.

25 Eylül 2018 Salı 20:10
Müdürden skandal talimat! Öğretmenlere başörtüsü yasağı

Özbekistan’da başörtüsü yasakları yayılıyor. Müdür öğretmenlere de okula  başörtüsüz gelmeyi emretti.

Özbekistan’dan gelen ‘başörtüsü yasağı’ haberleri çoğalıyor. Fotoğrafta okula alınmayan İslam Akademisi öğrencileri başlarını açarken görülüyor.

Кasansay İlçesindeki 15 sayılı okul müdürü Abducelil Damla, yaşı 50’yi aşan bayan öğretmenleri de başörtülü olarak işe almıyor. 

Kasansay ilçesindeki 15.okul müdürü Abducelil Habibov Azadlık’la görüşmesinde bu haberi doğruladı ve “Öğretmen eşarpla gelse, nasıl olup da öğrencilerin başörtüsüz gelişini isteyecek?” diyerek bu kararın asli olarak alındığını bildirdi.

Kaynak: turkistanlilar

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 20:10
  1. Özbekistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Çipras ile görüştü!
    1. Başkan Erdoğan Çipras ile görüştü!
    2. Ağızda acı tat oluşmasının sebepleri..
    3. Real Madrid Başkanı Perez: Ronaldo,..
    4. Anne babalar dikkat! Çocuklarınızla..
    5. Halkın arasına otomobiliyle dalan..
    6. Neden ALT testi yaptırmalıyız?
    7. Ayaklar neden su toplar?
    8. Müdürden skandal talimat! Öğretmenlere..
    9. Diyabetliler için mobil takip kiti..
    10. AK Parti ve MHP anlaşmaya vardı!
    11. Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen..
    12. FETÖ'cü Akın İpek’in iade duruşması..
    13. Hürriyet'te bir ayrılık daha!
    14. Derbinin ardından Ersun Yanal..
    15. Katar Emiri açıkladı! 1 milyon kız..
    16. Türk romancılığı kan ağlıyor! 'İlk..
    17. Beşiktaş Kayserispor maçı nerede..
    18. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    19. ABD'den flaş karar! Trump BM Genel..
    20. Başvuru yapıldı! Beşiktaş maçının yeri..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!