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Müdür Zeybek, “Polis teşkilatı kanıyla canıyla demokrasinin yanında”

Türk Polis Teşkilatının 174.

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:20
Müdür Zeybek, “Polis teşkilatı kanıyla canıyla demokrasinin yanında”

Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü etkinlikleri Balıkesir’de İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.


Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü etkinlikleri Atatürk Anıtında düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ünal Hayal ve Polis Emeklileri Derneği Başkanı Turan Gürbüz tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.


Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek yaptığı konuşmada, "Polis teşkilatı, şanla şerefle yazdığı 174 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, yalnızca ülkemiz sınırları içinde değil, dünyada ki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Kuruluşumuzdan bugüne her şeyden aziz bildiğimiz vatanın bütünlüğü, halkın huzuru için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Polislik karşılaşılan durumlar dolayısıyla güç, sabır ve cesaret isteyen bir meslektir. Gücümüzü bizlere olan güveninizden, sabrımızı vatanımıza olan bağlılığımızdan, cesaretimizi de kurulduğu günden bugüne kadar bizler için kanını, canını feda eden şehirlerimizden alıyoruz. Gece gündüz görevimizi layıkıyla yerine getirmekten onur ve gurur duyuyoruz” dedi.


Zeybek, “Polis teşkilatı kanıyla canıyla demokrasinin yanında”


İl Emniyet Müdürü Zeybek, 15 Temmuz hain darbe girişimin etkisiz kılınmasında aziz milletimizle omuz omuza mücadele ettiklerini belirterek, “Emniyet teşkilatı olarak bizler kocaman bir ailenin fertleri olarak, ülkemizdeki 15 Temmuz hain darbe girişiminin etkisiz kılınmasında aziz milletimizle omuz omuza mücadele vermiş bir teşkilatın mensubu olmanın gururunu yaşıyorum. Teşkilatımız kanıyla, canıyla var gücü ile gecesini gündüzüne katarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada asayiş, kamu düzeni, kamu güvenliği, temel hak ve özgürlükler ile demokrasinin koruyucusu ve teminatı olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve edebiyete intikal etmiş teşkilat mensuplarımızı rahmetle, emekli ve gazilerimizi minnetle anarken, meslektaşlarıma ve destekleriyle hep yanında olan fedakar ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.


Atatürk anıtında yapılan törenlere bu yıl emniyet teşkilatında göreve başlayan mahalle ve çarşı bekçileri ile Bomba köpeği Mendyilgi odağı oldu. Törenlere İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ünal Hayal, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Polis Emeklileri Derneği Başkanı Turhan Gürbüz, Gazi dernekleri, çok sayıda polis ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 12:20
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