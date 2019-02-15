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Müdür Tevke’den, iş insanı Yunus Gökçenay’a teşekkür

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezini kente kazandıran Yunus Gökçanay’a teşekkür etti.

15 Şubat 2019 Cuma 12:05
Müdür Tevke’den, iş insanı Yunus Gökçenay’a teşekkür

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezini kente kazandıran Yunus Gökçanay’a teşekkür etti.


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ve Şube Müdürü Şakir Sığınç ile birlikte Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezine gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, burada Yunus Gökçenay ve öğretmenlerle bir araya geldi. Merkez hakkında yetkililerden bilgi alan Müdür Tevke, Van’a böyle bir okul kazandırdığı için Yunus Gökçenay’a teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, “Van’ımızın değerli iş insanlarından Yunus Gökçenay’a yaptırmış olduğu bu eserden dolayı teşekkür etmek ve hayırseverlerimize verdiğimiz önemi göstermek amacıyla böyle bir program düzenledik. Şu anda Ar-Ge Birimimizdeki arkadaşlarımız Van’ın hayırseverler kitabını hazırlıyorlar. Van’da kim bir çivi çakmışsa, bizler de onlara verdiğimiz önemi göstereceğiz. Bugünkü etkinliğimiz de hayırseverlerimize göstermiş olduğumuz değerin bir göstergesidir. Ben tekrar ilimize kazandırdığı bu güzel eserden dolayı Yunus Gökçenay’a teşekkür ediyorum” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından davet edilmesinin kendisini onurlandırdığını ifade eden iş insanı Yunus Gökçenay ise, tüm eğitim kurumlarının önemli olduğuna vurgu yaparak, “Eğitimin önemini kavramışız. Bende bu okul yapılırken çevremizde üstün zekalı çocuklarımızın mutlaka değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeydim. Hem bu düşünceyle hem de atalarımızın, büyüklerimizin adını yaşatmak amacıyla böyle bir okul yapılmasına karar verdim. Şimdi çok mutlu ve gururluyum. İnşallah elimizden geldiğince bunları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Herkesin kendi iline yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Gökçenay, “Van doğduğumuz yer. Burada çalıştık ve burada kazandık. Bu anlamda mümkün olduğu kadar kendi ilimize yatırım yapmayı uygun gördük ve böyle olması gerektiğine de inanıyorum. Bu sadece benim için, ailem için değil; bütün Van’da yaşayanlar içindir. Zaten ülkemizin her tarafında doğup, büyüyen, gelişen ve orada emek veren iş insanlarımızın hepsi kendi bölgelerine, kendi iline yatırım yaparsa hem göçü önlemiş oluruz hem istihdama destek vermiş oluruz hem de çarpık kentleşmenin önüne geçmiş oluruz. Bu yüzden bundan sonrada başarılı olduğumuz ve olacağımız projelerde yine mümkün mertebe iş insanlarımıza ve halkımıza örnek teşkil edecek şekilde desteklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.


Program, hediye takdimi ve merkezin gezilmesi ile sona erdi.


211 öğrencinin eğitim gördüğü Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinde 21 öğretmen görev yapıyor.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:05
  1. bilim
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