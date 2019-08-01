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Müdür Kaya’dan şehit ailelerine ziyaret

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Şemdinli ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen ailelerin yakınlarını ziyaret ederek, taziyelerine katılıp başsağlığı diledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:17
Müdür Kaya’dan şehit ailelerine ziyaret

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Şemdinli ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen ailelerin yakınlarını ziyaret ederek, taziyelerine katılıp başsağlığı diledi.


İl Müdürü Kaya, beraberindeki İl Müdür Yardımcısı Hamdi Taşma, Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Hediye Yetkin ve ASDEP personeli ile şehit ailelerini ziyaret etti. Müdür Kaya ve beraberindekiler, Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyü Yeşilöz mezrasına giderek 23 Temmuz 2019 tarihinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan İlhami Çelik isimli vatandaşın taziyesine katıldı.


Mezradaki evlerinin önündeki bahçede akrabaları ve köydeki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaya, burada sivil şehidin babası Çetin Çelik, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.


Sivil şehit ailesine çeşitli hediyeler sunan İl Müdürü Kaya ve beraberindekiler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başsağlığı ve selamlarını ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın selamlarını ilettiler.


Daha sonra Şemdinli merkezde 2012 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca evinin yakınlarına döşenen bombanın infilak etmesi sonucunda evi kullanılamaz hale gelen sivil şehit Farıs Demircan’ın babası Bahrem Demircan’ı ziyaret eden Müdür Kaya ve beraberindekiler, burada da Bakan Selçuk ve Vali Akbıyık’ın şükranlarını ve teşekkürlerini ilettiler.


Şehit aileleri ise, memnuniyetlerini dile getirerek Müdür Kaya ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:17
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