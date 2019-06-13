Müdür Kandemir, Vali Aykut Pekmez ile bir araya geldi Haziran ayının başında kutlanmaya başlanan Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdülkadir Kandemir, kurum çalışanlarıyla birlikte Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim etti.

Haziran ayının başında kutlanmaya başlanan Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdülkadir Kandemir, kurum çalışanlarıyla birlikte Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim etti.

Gerçekleşen ziyarette, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Kandemir, Vali Aykut Pekmez’e “Sıfır Atık” projesi çantası ile çiçek tohumu takdim ederken Çevre Haftası kapsamında il genelinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, Dünya Çevre Gününü kutlayarak, Çevre Haftası nedeniyle düzenlenecek etkinliklerin çevre konusunda duyarlılık ve farkındalığı artırması temennisinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.