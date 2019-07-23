0553 313 94 23

Müdür Gül’den öğrencilere çağrı: DPÜ Domaniç Hayme Ana MYO’yu tercih edin

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu Müdürü A.

23 Temmuz 2019 Salı 11:33
Müdür Gül’den öğrencilere çağrı: DPÜ Domaniç Hayme Ana MYO’yu tercih edin

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu Müdürü A. Bülent Gül, YKS’nda başarılı olan öğrencileri tebrik etti.


Müdür Gül, mezun olduğunda öğrencinin işsiz kalma imkanının bulunmadığı hiçbir üniversite okutulmayan SAP yazılım programının sadece Domaniç Hayme Ana MYO’da ders olarak eğitim verildiğini, KPSS ile en çok istihdam sağlanan Sosyal Güvenlik Bölümü’nün açıldığını ve ilk kez öğrenci alınacağını söyledi.


Müdür Bülent Gül, "Uzun bir hazırlık ve yorgunluklar sonucubir sınav maratonunu geride bıraktınız. Şimdi tercih zamanı. Tercihiniz ile gelecek kariyerinizi belirleyeceksiniz. Tercihlerinizi yaparken Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu’nu gözününde bulundurunuz. Çünkü okulumuz, Türkiye’deki her alanda iş imkanı olan mesleklere dahil olabileceğiniz Bankacılık ve Sigortacılık, Lojistik, Bilgi Yönetimi ve bu sene okulumuza ve üniversitemize kazandırdığımız ve KPSS ile büyük istihdam imkanı sağlayan Sosyal Güvenlik bölümlerimizde eğitim almak, Dünyadaki ve Türkiye’deki büyük firmaların kullandığı SAP programını derslerinde öğrenerek ve okul olarak yaptığımız protokoller ile hem staj hem de iş imkanları sağlayacağımız öğrencileri bekliyoruz. Okulumuzda eğitim alan tüm öğrencilerimize SAP Programı dersini vereceğiz. Bu dersi alan ve programı öğrenen öğrencilerimiz Türkiye’nin en önde gelen kuruluşlarında işe başlama imkanına da kavuşmuş olacaklardır.İleri Excel, Winqsb gibi programları öğrenerek kendilerine değer katacaklar, iş imkanlarını genişleteceklerdir. Bilgisayar Laboratuvarları, halı sahalar, kütüphane imkanlarıyla, sunduğu kaliteli eğitimiyle öğrencilerine ve onların gelecek kariyerlerine değer katan Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek Okulumuz, kaliteli eğitim sunmanın, sizleri kariyer hedefleriniz yolunda donanımlı hale getirmenin, sizlere değerler katmanın yanı sıra aile sıcaklığını da hissedeceğiniz bir okuldur. Tarihi ve asırlık çam ağaçlarıyla, harika tabiat güzellikleriyle dolu, Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı bir ilçe olan Domaniç’te bulunan okulumuz; öğrenciler için ulaşımdan, konaklamaya, barınmayaen rahat ve ucuz imkanlara sahiptir. İlçemiz öğrenci dostu bir ilçedir. Bursa, Kütahya arasında yer alan ilçemiz Bursa ve Kütahya’ya birer saat mesafededir. Bursa en büyük ilçesi olan İnegöl ile Kütahya’nın en büyük ilçesi olan Tavşanlı’ya 30 dakika mesafededir. İstanbul’a 3 saat mesafededir. O nedenle Türkiye’nin her yerinden ulaşım kolaylığı söz konusudur. Öğrencilerimizin gelecek kariyerini şekillendirirken tercihlerinde Domaniç Hayme Ana MYO’ya yer vermeleri, okulumuzda eğitim görmeleri onlar için kazanç olacaktır" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Tatil değil, üretim zamanı”
    1. “Tatil değil, üretim zamanı”
    2. ’Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’..
    3. Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp
    4. Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
    5. Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek..
    6. Kalp ve akciğerine yapışık tümör..
    7. Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’..
    8. Kuveyt Türk ihracatçıların yanında
    9. Büyükşehir’den Gülnar’da elma..
    10. Darbeci pilotların sinsi taktiği!..
    11. Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde..
    12. ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19..
    13. Yolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılar
    14. Trafik kazası geçiren kişilere..
    15. Kartepe’de belediye çalışmaları devam..
    16. Çankaya Belediyesi asfalt..
    17. Esenyurt’ta iki kadın evlerinde..
    18. Zlatan Ibrahimovic rakibini hastanelik..
    19. Teminat mektubu işlemlerini elektronik..
    20. Körfez’de görüntü kirliliğine müdahale
    21. Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda..
    22. Ağrı’da kurbanlık sevkıyatı başladı
    23. Suriyeli kadın Esed rejiminin..
    24. Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda
    25. Turkcell ve ASELSAN’dan 4.5G atağı
    26. Firari FETÖ şüphelileri Eskişehir’de..
    27. Yunanistan'dan küstah Türkiye..
    28. Kaş Belediyesi’nden 1 milyon 250’bin..
    29. Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
    30. Basında sansürün kaldırılışının 111...
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar