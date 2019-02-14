0553 313 94 23

Müdür Canlı’dan köy okullarına ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:48
Müdür Canlı’dan köy okullarına ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, beraberindekilerle Keçili Köyü İlkokulu, Bağdaş Köyü İlk ve Ortaokulu, Bağdaş Köyü Gedikli ve Ericik Mezraları İlkokulları ile Dilektaşı Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Canlı, daha sonra öğretmenlerle 2. dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında toplantı yaptı.


Okul idaresinden okullardaki fiziki durum ve devamlılık oranı hakkında bilgi alan Servet Canlı, öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da park halindeki araçlara zarar verdiler
    1. Karaman’da park halindeki araçlara..
    2. "Milli Görüş Vakfı" kuruldu
    3. Düzce'de servis minibüsünün otomobile..
    4. Türkiye'nin okuryazarlıkta en..
    5. Beyaz eşyada "ÖTV indirimi" yüzleri..
    6. Müjdenin büyüğü kaya gazından gelecek
    7. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli..
    8. DOĞAKA'dan çiftçiye "SERA" desteği
    9. ANALİZ - Ticaret savaşının dünya..
    10. Merkez Bankası Başkanı Murat..
    11. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya:..
    12. Murat Çetinkaya: "Mevcut şartlarda..
    13. RÖPORTAJ - Merkez Bankası Başkanı..
    14. Murat Çetinkaya: "Finansal istikrara..
    15. "Katılım bankacılığı 2019'da yüzde..
    16. Merkez Bankası Başkanı Murat..
    17. Kütahya’da FETÖ’nün "askeri mahrem..
    18. Girişim sermayesi fonları için son..
    19. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya:..
    20. Melek yatırımcılar İstanbul'da buluşacak
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?