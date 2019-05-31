Müdür Alper ile Müdür Öz, Rektör Turgut ile bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Turgut’a yeni görevinde başarılar dileyen Emniyet Müdürü Metin Alper, teşkilat olarak her zaman üniversitenin destekçisi olacaklarının altını çizdi.

Alper, “Hocamızın yeni görevi kendisine ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Kendisi yakından tanıdığımız bir isim. İnşallah başarısı Adıyaman Üniversitesine de ışık tutacak. Teşkilatım her zaman hocamızın emrindedir” dedi.

Turgut ise Alper’e ziyaret ve temennilerinden dolayı teşekkür ederek, “İl Emniyet Müdürümüz Metin Alper ziyareti ve dilekleriyle bizleri mutlu etti. Teşekkür ediyorum. Teşkilatlarına başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ilimize ve üniversitemize hep birlikte katkı sunacağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve beraberindeki heyet, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut’u ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Nurettin Karakayalı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Cengiz Yorulmaz, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman Küçükkelepçe, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ali Kaplan ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya’dan oluşan heyet, Prof. Dr. Turgut’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Öz, “Kıymetli meslektaşımız Prof. Dr. Mehmet Turgut’a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Hekimlik mesleğinde olduğu gibi yöneticilik konusunda da disiplinli, dürüst ve önemli çalışmalara imza atacağından eminiz” diye konuştu.