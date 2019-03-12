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Müdür Alper amatör küme takım başkanları ile bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile emniyet müdür yardımcıları, önümüzdeki haftalarda başlayacak olan amatör küme müsabakaları dolayısıyla spor kulüpleri başkanları ile bir araya geldi.

12 Mart 2019 Salı 18:52
Müdür Alper amatör küme takım başkanları ile bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile emniyet müdür yardımcıları, önümüzdeki haftalarda başlayacak olan amatör küme müsabakaları dolayısıyla spor kulüpleri başkanları ile bir araya geldi.


Polisevinde gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Müdürü Metin Alper, Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, ASKF Başkanı Cenap Taşkın, TFF İl Temsilcisi Alican Çelik, emniyet müdür yardımcıları ve amatör spor kulüpleri başkanları katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, “İnşallah müsabakalar ilk yarıda olduğu gibi centilmenlik içerisinde geçer. Her ne kadar centilmenlik olsun diyorsak da mutlak suretle yarışmaların olduğu yerde fevri hareketler olabiliyor, istemediğimiz kastı açan hareketler olabiliyor, bunun neticesinde belki sakatlıklarda olabiliyor. İstemediğimiz olaylar meydana gelebiliyor. Tabii bizler bunların olmasını temenni etmiyoruz, olmaması için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bugün burada il emniyet müdürlüğü olarak bizlerden beklentilerinizin neler olduğunu sormak ve taleplerinizi dinlemek istedik. Bizler de bunun takipçisi olarak inşallah hep beraber ortak kararlar alıp ve bu kararları da uygularız. Ben burada katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür eder müsabakalarda oynayacak olan takımlara da başarılar dilerim” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından 23 Mart 2019 tarihinde başlayacak olan 2019-2020 Adıyaman 1. Amatör Küme fikstürü çekildi. 6 Takımın mücadele edeceği müsabakaların birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanması temenni edildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:52
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