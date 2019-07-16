Müdire Acaroğlu: “İlçenin kültür mirası için çalışıyoruz”

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu, ilçenin kültür mirasını yaşatmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kültür Müdürlüğü olarak 2018-2019 yılı çalışmalarını değerlendiren Acaroğlu, kültür ve turizm alanında önemli bir konuma sahip Malazgirt ilçesini bu yıl içerisinde daha çok etkilik yaparak tanıtma gayreti içinde olduklarını belirtti. Acaroğlu, "İlçemiz tarihi bir ilçedir. 1071 Malazgirt ruhunun en güzel şekilde yaşatılması için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz. İlçe kültür merkezimizin 6 aylık dönemi oldukça yoğun katılım ve etkinliklerle geçti. Sanatsal ve kültürel etkinliklere destek vermek ve kurumlarla ortak projeler gerçekleştirmek, ilçe halkının bu alanında katılımını sağlamak, ilçemizin kültür varlıklarını ve özelliklerini tanıtmak, ilçemizin turizmine katkı sunmak aslı görevimizdir. Gençlerimizi sosyalleşmesini sağlamak amacıyla destek vermek ve yeteneklerini desteklemek aslı görevimiz olmuştur. Malazgirt Kaymakamlığı organizasyonunla altı aylık dönemde 5 adet tiyatro gösterisi yapılmıştır. Bu tiyatro oyunları ile ilçemizdeki çocuklarımızı ve gençlerimizi tiyatro ile buluşurduk. Merkezimizde altı aylık dönemde toplam 60 etkinlik ve gösteri gerçekleştirilmiştir. Bu gösterilere toplam 18 bin 792 kişi katılım sağlamıştır. Kültür merkezimizde düzenlediğimiz tüm etkinliklere verdiği destek ve katkılarından dolayı Kaymakamımız Emre Yalçın’a teşekkürlerimizi sunarız” dedi.