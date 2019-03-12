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Mudanya’nın otopark sorunu Büyükşehir ile son bulacak

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projelerden olan, 2 katlı bin araçlık otopark ve yeşil alan çalışmasıyla Mudanya’nın otopark sorunu ortadan kalkacak.

12 Mart 2019 Salı 09:30
Mudanya’nın otopark sorunu Büyükşehir ile son bulacak

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projelerden olan, 2 katlı bin araçlık otopark ve yeşil alan çalışmasıyla Mudanya’nın otopark sorunu ortadan kalkacak.

 

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, merkezi hükumetin de desteği ile hizmete alacağı projeler ilçelerde büyük heyecan uyandırmaya devam ediyor. Mudanya ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ve esnafla bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, yeni projeler hakkında bilgi aktardı. Cumhur ittifakına desteklerinin tam olduğunu belirten vatandaşlar ise, yeni projelerin biran önce hayata geçmesi için sabırsızlandıklarını söyledi.

 

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın açıkladığı ve Mudanyalı vatandaşları heyecanlandıran projelerden bir tanesi ise Mudanya Stadyumu’nun yerine yapılacak çalışma oldu. Kentin tam ortasında kalan ve yaklaşık 12 dönümü kapsayan alanda yerin altına bin araçlık 2 katlı otopark inşa edilecek. Ücretsiz olacak olan otoparkın üzeri ise yeşil alan, çocuk parkı ve dinlenme alanı olarak planlanıyor. Bursa’nın diğer ilçelerindeki 33 mahalleye de örnek olacak Halitpaşa Mahallesindeki çalışma şimdiden büyük beğeni kazandı.

 

Merkezi idarenin tasarruflarını paylaşırken, bir taraftan da Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın projelerini bir bir vatandaşlara aktardıklarını belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, "Bursa’nın 17 ilçesindeki Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adaylarımız projelerini açıklıyor. Mudanya hem denizi hem dağı hem de zeytin kenti olması vesilesiyle cazibe merkezlerimizden biridir. Özellikle gezmek için gelenlerin yaşadığı otopark sorununa ilk olarak el atacağız. İlçe merkezindeki Mudanya Stadyumu Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yıkılacak. Yaklaşık 12 dönümlük alanın altına 2 katlı bin araçlık otopark ve üstüne ise vatandaşlarımızın kullanacağı her zaman vakit geçireceği bir yeşil alan ve park yapacağız. Sadece bu değil, birden fazla marina oluşturacağız. Mudanya’nın çevresinde bulunan Trilye, Güzelyalı, Kumyaka gibi bölgelere merkezi idaremizin katkılarıyla bir çok projeyi hizmete sunacağız. Önümüzdeki dönem Mudanya’da inşallah çok güzel işlere imza atacağız" dedi.

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ve merkezi hükumetin de desteği ile Mudanya’nın 5 yıllık yaşadığı zaman kaybını telafi edecek projeler hazırladıklarını belirten Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Murat Ünal ise, "Bu projeler sadece söylemekle kalınmayacak, merkezi hükumetin ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile çok kısa sürede hayata geçireceğiz. 33 aylık ilçe başkanlığım döneminde Mudanya’nın tüm sorunlarını kaleme aldık. Mudanya’nın yeşil alan ihtiyacına el atacağız. Toplamda yaklaşık 60 dönümlük alanı yeşil alan, otopark ve park olarak hizmete sunacağız. Yeni plajlar ve oyun alanları inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:30
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