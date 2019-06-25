Mudanyalı şehit Şükrü Çavuş yâd edildi Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Şükrü Çavuş, şehit edilişinin 99.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Şükrü Çavuş, şehit edilişinin 99. yılında törenle anıldı.

İngilizlerin işgâli sırasında ilk kurşunu atarak direnişi başlatan ve 1 binbaşı, 1 zâbit ve 3 askeri öldürdükten sonra şehit düşen Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş, şehit edilişinin 98. yılı dolayısıyla Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Anma merasimine Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Samet Ali Kılıçoğlu, Mudanya İlçe Emniyet Müdür V. Derdar Makineciler’in yanı sıra siyasî parti, sivil toplum örgüt temsilcileri ve gaziler katıldı.Şehitlere rahmet ve gazilere uzun ömürler dileyen Kaymakam Faik Oktay Sözer, şehit ve gazilerin başlarının tâcı olduğunu ifade ederek, vatan için şehit düşen gazilere Allah’tan rahmet, gazilerimize âcil şifalar diledi.

Tekke-i Cedid Camii’nde şehitler için mevlid-i şerif okundu. Şükrüçavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş şehidin adına hayır lokması dağıttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.