Mudanya’daki Suriyeliler tartışmasına başkan son noktayı koydu

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bayramda ilçe sahillerinde yaşanan olumsuz görüntülere zabıta ekiplerinin müdahalesi ile ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere, düzenlediği basın toplantısıyla cevap verdi. Türkyılmaz, “Birlikte yaşam kurallarına uyduktan sonra etnik kökeni, dini inancı fark etmez, barışın ve kardeşliğin, özgürlüklerin kenti Mudanya’da herkese yer var” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz zabıta ekiplerinin bayramda ilçe sahillerinde yaşanan olumsuz görüntülere müdahalesine dair kendisine yöneltilen eleştirilere, düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Başkan Türkyılmaz’ın Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlediği toplantıya CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Özbay, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Mudanyalılar katıldı. Mudanya’da sahillerin Suriyeli göçmenlere yasak olduğuna dair yayımlanan kasıtlı haberlerin, kamuoyunu bilinçli olarak yanlış bilgilendirmeye yönelik olduğuna değinen Başkan Türkyılmaz, eleştirilere yönelik, “Özgürlük benim karakterim. Özgürlüklerin, Atatürk ilke ve devrimlerinin, Cumhuriyet değerlerinin özgürce yaşandığı kent olan Mudanya’da herkese saygımız var. Biz misafirperveriz. Kapılarımız herkese açık. Benim yaşam inancımda ayrımcılık yapmak, ötekileştirmek yok. Bizim kültürümüz, geleneğimiz var. Biz geçmişten gelen bütün değerlerimizi koruma sözü verdik. Tüm dünya insanlarının kardeşliğini savunan bir insan olarak Mudanya’mızın kapılarının herkese açık olduğunu söylüyorum. Ancak birlikte yaşayacaksak bunun kuralları olmalıdır. Bunu farklı alanlara tartışmak isteyenlere, hakkımda bu değerlendirmeyi yapanlara aynen iade ediyorum. Kendilerine baksınlar ve ne kadar ırkçı ve faşist olduklarını görsünler. Birlikte yaşam kurallarına uyduktan sonra etnik kökeni, dini inancı fark etmez, barışın ve kardeşliğin, özgürlüklerin kenti Mudanya’da herkese yer var” dedi.

"Kim olursa olsun özgürlüğü bir başkasınınkini engelleyemez"

Mudanya’nın sahillerinde görüntü kirliliği oluşturan tüm unsurların ortadan kaldırılması için çalışma yapıldığına vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, “Sahillerimizde mangal yakmak, çadır kurmak, deve, at gibi hayvanları sokmak, nargile içmek, iç çamaşırları ile denize girmek gibi vatandaşlarımızı rahatsız eden eylemlere zabıtamızca müdahale edilmiş, kimsenin kamusal bir alana ulaşımı engellenmemiştir. Belediye başkanı da olsam benim özgürlüğüm bir başkasınınkini engelleyemez. Mudanya Bursa’nın nefes aldığı bir kent. Bayram günü Bursalıların da Mudanya’ya akın etmesiyle birlikte nüfus yoğunluğumuz artmakta. Sahilde gezip nefes almak isteyen hemşehrilerimizden gelen şikayetler üzerine zabıtamız, aslında Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken sorumluluğunda bulunan sahillerden bu tür kötü görüntüleri ve işporta tezgahlarını, atları, develeri toplamışlardır. Bunun yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan temizlik çalışmasını da yine belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yapmıştır. Biz yerel yöneticiler olarak hemşehrilerimizin bu şikayetlerine çözüm bulmak durumundayız. Mudanya’mızda yaz boyunca nereden geldiğine ne, ve kim olduğuna bakılmaksızın, bu tür görüntülere müdahale ederek, hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde sahilleri kullanmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.