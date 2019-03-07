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Mudanya’da proje üreten okul METEM

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Dörtçelik Mesleki ve Tekknik Anadolu Lisesi (METEM), projeleriyle ilgili Kaymakam Faik Oktay Sözer’e brifing verdi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:42
Mudanya’da proje üreten okul METEM

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Dörtçelik Mesleki ve Tekknik Anadolu Lisesi (METEM), projeleriyle ilgili Kaymakam Faik Oktay Sözer’e brifing verdi.

 

“Dörtçelik okuyor “ projesi ile haftanın belirli günde bir ders saatini okumaya ayıran okul idâresi, sınıflarında öğretmen ve öğrenciler ile birlikte bu süreyi kitap okuyarak dolduruyor. Okul idâresi, Mudanya Kaymakamı Sözer, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdür Suat Topal ve emniyet mensuplarının iştirakiyle birlikte okuma projesine katkı verdi. Okul Müdürü Bülent Gül, okulda yürütülen okuma projesine kamudan idârecileri ve müdürleri, işçi ve memurları davet ederek birlikte okuma saatini değerlendirdiklerini, en son Mudanya Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarını davet ettiklerini söyledi.

 

Gül, ilk defa geçekleştirdikleri çıraklık ve kalfalık eğitimleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, hafta bir gün okulda teorik eğitimin dışında diğer günlerde Mudanya’da faaliyet gösteren anlaşmalı işyerlerinde pratik eğitim görerek çıraklık ve kalfalık belgesi verildiğini söyledi. Gül, Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan 4 öğrencinin önceki gün sertifikalarını aldıklarını, Mesleki eğitim kapsamında 16 öğrencinin daha çeşitli alanlarda eğitim gördüğünü açıkladı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:42
  1. Bursa
  2. kitap

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