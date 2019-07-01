0553 313 94 23

Mudanya’da Kabotaj Bayramı coşkusu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Kabotaj Kanunu’nun 93’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:46
Mudanya’da Kabotaj Bayramı coşkusu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Kabotaj Kanunu’nun 93’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar yarışmalarla renklenirken, yarışmacılar yağlı direkten bayrağı kapmak için uzun süre mücadele etti.


1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93’üncü yıldönümü, Mudanya’da coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalara Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Bnb. Serkan Kılıç’ın yanı sıra ilçe protokolü, gaziler, muhtarlar, meclis üyeleri ile Mudanyalılar katıldı. Kutlamalar, Mudanya Belediyesi önünde devam etti. Protokol mensupları, Sahil Güvenlik botundan deniz Şehitleri için denize çelenk bıraktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı tören alanındaki Mudanyalıları selamlarken, kutlamalar yarışmalarla devam etti. Yüzme yarışının ardından yapılan yağlı direk yarışlarında Mudanyalılar kıran kırana mücadele etti. Bayrak, bir saatlik büyük bir uğraştan sonra bu yıl da yağlı direk yarışmalarının şampiyonu Ferdi Tabak’ın oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon’daki ihracatçı firmalar Rusya’ya çıkarma yaptı
    1. Trabzon’daki ihracatçı firmalar..
    2. Başkan Canpolat ile 20 yıllık sorun..
    3. Ege Üniversitesine "acil panik butonu"..
    4. Herkes için erişilebilir bir üniversite
    5. Rize’de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
    6. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    7. Trabzonspor'dan imza şov! 9 isim..
    8. GAÜN öğrencilerinden milli ve yerli..
    9. Zencefil yağı nasıl kullanılır?
    10. Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis..
    11. Kars’ta trafik uygulaması
    12. Vali Mustafa Masatlı, hayvancılık..
    13. Jimmy Durmaz İstanbul’a geldi
    14. Akçakale’de Milli Eğitim Müdürüne..
    15. Edirne'de trafik kazaları: 5 yaralı
    16. Tuzla’da ormanlık alanda yangın paniği
    17. Almanya’da askeri helikopter düştü
    18. İzmir’den gelip Burhaniye’de tohum..
    19. Afrika’ya Türk dizaynı 307 ambulans
    20. GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şüpheli ölümler
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı