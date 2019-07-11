Mudanya’da açık havada sinema keyfi başladı Mudanya Belediyesi tarafından geleneksel hâle getirilen “Sinema Günleri” başladı.

Mudanya Belediyesi tarafından geleneksel hâle getirilen “Sinema Günleri” başladı.

Mudanya Belediyesi beyaz perdeyi sokağa taşıdı. Açık havada sinema keyfi Halitpaşa mahallesindeki ilk gösterimle başladı. Mahalle sakinlerini bir araya getiren programdasenaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın başrollerini paylaştığı “Aile Arasında” filminin gösterimi yapıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz filmi mahalle sakinleriyle birlikte izledi. Dev sinema perdesinin kurulduğu sinema günleri programı, 12 Temmuz Yeni Mahalle basket sahası, 13 Temmuz Mütareke Meydanı, 16 Temmuz Siteler mahallesi basket sahası, 19 Temmuz Güzelyalı Atatürk Parkı, 20 Temmuz Mesudiye, 22 Temmuz Esence köy meydanı, 24 Temmuz Eşkel sahili, 26 Temmuz Tirilye’de izleyicisiyle buluşacak.

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