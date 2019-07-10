Mudanya "Yazarlık Atölyesi" ilk mezunlarını verdi

Mudanya Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen“Yazarlık Atölyesi” ile 8-12 yaş arası 19 öğrenciyi edebiyat dünyasına kazandırdı.

Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Yazarlık Atölyesi” ilk mezunlarını verdi. Sanatın çeşitli dallarında atölye çalışmaları yaparak yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrencilere ücretsiz eğitim veren Mudanya Belediyesi, yaz döneminde sanat atölyelerine bir yenisini daha ekledi. Öğrencilere çok yönlü okuma alışkanlığı kazandırmak ve hayâl gücünü kullanarak yazma becerilerini geliştirmek üzere açılan Yazarlık Atölyesi, Bursalı Yazar Kemal Selçuk’un koordinesinde gerçekleştirildi. Öğrencilerini yeni bir okuma ve yazma anlayışıyla tanıştıran Kemal Selçuk, 19 kursiyeri edebiyat dünyasına kazandırdı. Kursu başarıyla bitiren öğrenciler, sertifikalarını aldı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki Hobi Sanat Atölyeleri’nin kursiyerleri, müzikte, resimde, heykelde, kısacası sanatın her dalında muhteşem çalışmalara imzâ atıyor. Eğitimi, sporu, kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılan belediyemizin çalışmaları yeni dönemde de sürecek. Küçük yazarlarımız da oluşturduğumuz yazarlık atölyesinde ilk yazarlık deneyimini yaşadılar. Toplumun her kesimine dokunarak, hayatlarında yeni bir pencere açmayı sürdüreceğiz. Bütün belediye çalışanlarımızın ve kursiyerlerimizin emeğine sağlık” diye konuştu.