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Mudanya taşıyıcılarda direksiyon Şahiner’de

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin başına Servet Şahiner getirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
Mudanya taşıyıcılarda direksiyon Şahiner’de

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin başına Servet Şahiner getirildi.


İki yıl daha görev süresi bulunan Hikmet İlhan başkanlığındaki S.S. 65 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağanüstü genel kurula gitti. 42 üyenin imzasıyla olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kalan mevcut başkan Hikmet İlhan’ın aday olmadığı 76 üyeli kooperatifin kongresinde Servet Şahiner ile Yalçın Ünal’ın listeleri yarıştı. Kooperatif binasında açık oylamanın yapıldığı olağanüstü genel kurulda Servet Şahiner’in başkanlığındaki liste 38 oy alırken, Yalçın Ünal’ın listesi 27 oyda kaldı. Şahiner’in listesinde Ahmet Us, Mesut Nilüfer, Ömer Yılmaz ve Reşat Okutur yönetime seçilirken, Ahmet Bayram, Şaban Özkan ve Mehmet Sever denetim kurulu üyesi oldular.


Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Servet Şahiner, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bu kooperatif hepimizin ekmek kapısıdır. İş başına geldiğimiz genç ve dinamik bir yönetimle yeni dönemde mâlî meseleleri aşarak kooperatifimizin daha da ileri gitmesini sağlayacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
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