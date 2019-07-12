0553 313 94 23

Mudanya Müftülüğü 15 Temmuz şehitlerini andı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:51
Mudanya Müftülüğü 15 Temmuz şehitlerini andı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anıldı.


Mudanya Müftülüğünün hazırladığı programda, Kur’an kursu talebeleri 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı. Öğrenciler o geceyi hatırlatan tiyatro gösterisini sunup, şiirler okudu. Müftü Vekili Vaiz Veyis Öncü yaptığı açılış konuşmasında, “15 Temmuz’u anarken, ihâneti anlayalım ve üzerimize düşen sorumlulukları bir daha hatırlayalım. Unutmayalım ki kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlülük, yalan, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle ayakta kalan FETÖ terör örgütü asla İslâmî bir yapı değildir. Rüyalarla, sinsi planlarla, sözde ılımlı bir İslam kurgulamaya çalışan bir terör şebekesidir” diyerek Müslüman Türk toplumunun uyanık olmasını istedi.


Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz için özel olarak hazırladığı slayt gösterisi sunuldu. 4-6 yaş Mudanya Müftülüğü Ak Şemsettin Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencilerinin hazırladıkları şiir, ve Türki cumhuriyetlerin bayraklarını tanıtan gösteri ayakta alkışlandı. 15 yaş üzeri yaz kursu öğrencilerinin 15 Temmuz gecesini anlatan tiyatral gösterileri salonu dolduranları duygulandırdı. Program drama ve dualarla son bulurken, salonu dolduran misafirler ellerindeki bayrakları program süresince salladı.


Tekke-i Cedid Camii’nde cuma namazı öncesi okunan mevlid-i şerif ve Kur’an-ı kerim tilâvetlerinin ardından yapılan hatim duasıyla şehitlerin ruhları şad edildi. Namaz çıkışı Mudanya Kaymakamlığının şehitler için döktürdüğü lokma dağıtımıyla program sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamayacak
    1. İsveç, Nükleer Silahların Yasaklanması..
    2. Karaman’da Ahmet Keleşoğlu Diş..
    3. Seçer, reddedileceğini öğrendiği..
    4. Hatay'da otomobildeki patlama
    5. Zabıta ekiplerinden kuaförlere denetim
    6. Hayvan üreticilerine müjde
    7. Bodrum’da korkutan yangın
    8. Pucca kimdir? Pucca lakaplı Pınar..
    9. Azez’de Esad karşıtı protesto..
    10. Vali Köşger’den spor talimatı
    11. Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş..
    12. Kapalıçarşı'da altın
    13. Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin..
    14. Ürgüp’te trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
    15. Hain darbe girişiminin yıl dönümü..
    16. Başkan Altun: “15 Temmuz darbe..
    17. Bakan Akar: "Planlı faaliyetlerimize..
    18. Tuz Gölü'nde hayran bırakan Flamingo..
    19. ABD Çalışma Bakanı Acosta istifa etti
    20. Filipinler'den BM'ye "soruşturma..
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?