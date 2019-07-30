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Mudanya Kapalı Pazar Yeri’ne yeni adres

Mudanya Belediyesi’nin temmuz ayı olağanüstü meclis toplansıtısında kapalı pazar yerinin kaldırılarak Ömerbey Mahallesi’nde Yeşildere ve Çınar Sokak’ta kurulması kararlaştırıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:54
Mudanya Kapalı Pazar Yeri’ne yeni adres

Mudanya Belediyesi’nin temmuz ayı olağanüstü meclis toplansıtısında kapalı pazar yerinin kaldırılarak Ömerbey Mahallesi’nde Yeşildere ve Çınar Sokak’ta kurulması kararlaştırıldı.


Belediye meclisi,bilhassa hafta sonları yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm bulmak için kapalı pazar yerinin kapatılmasına karar verdi. Bursa 2. İdare Mahkemesi kapalı pazar yerinin imar planında turizm alanında kaldığı gerekçesiyle bölgenin pazar yeri olarak kullanılmasıyla alâkalı iptâl kararı verirken, Mudanya Belediyesi Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu, oy birliğiyle pazar yerinin kaldırılarak modern bir pazar yeri yapılıncaya kadar Ömerbey Mahallesi’nde Yeşildere ve Çınar Sokak’ta kurulmasını kararlaştırdı.


Yapılan olağanüstü meclis toplantısıyla komisyon raporu onaylandı. Kapalı pazar yerinde hizmet veren esnaf, yeni pazar yeri oluşturuluncaya kadareski pazar yerine yakınlığı, çevre, alt yapı ve trafik durumu göz önünde bulundurularak pazarın Ömerbey Mahallesi’nde Yeşildere ve Çınar Sokak’ta kurulmasına karar verdi.


Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mahkeme kararını yerine getireceklerini dile getirerek, “Hemşehrilerimiz bize görev verdi. Mahkemenin de kesinleşmiş kararı var. Bizim yapmaya çalıştığımız trafiğin rahatlaması, mahkeme kararının uygulanmasıdır. Trafik sıkışıklığına yol açmayacak bir mevki belirlendi. Yeni kapalı pazar yeri yapılana kadar bu geçici olarak bu alanda bulunacak. Yeni yerle ilgili şartnâme hazırlanıyor. İhaleye çıkaracağız. Hangi oda alırsa, o bedeli ödeyecek ve elektriği, suyu onlara ait olacak. Benim istediğim sadece bir kapalı pazar yeri değil, sosyal tesisi, otoparkı ve servis alanları dâhil bir alan olacak. Mudanya’yı yeni, modern bir pazar yeriyle buluşturacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:54
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