0553 313 94 23

Mudanya HEM kursiyer ordusu gibi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl içinde yaptıkları el emeği ve göz nuru eseklerini görücüye çıkardı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:03
Mudanya HEM kursiyer ordusu gibi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl içinde yaptıkları el emeği ve göz nuru eseklerini görücüye çıkardı.


Mudanya HEM, toplam 7835 kursiyer sayısıyla eğitim camiasının takdirini topluyor. Hayat boyu eğitim kursiyerleri bir yıllık el emeği ve göz nuru eserlerini sergilemeye başladı. Güzelyalı’da faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi’nde sertifika töreni sonrası sergi açıldı. HEM Müdürü Remzi Ataman, kurs sayısının 1181’e ulaştığını söyledi. Ataman, ayrıca ilçedeki spor kuruluşları ilke farklı branşlarda gençlerin görev alması sağlanırken, Tarım İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile üreticilere çeşitli kurslarla katkı sağlandığını bildirdi.


Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Halk Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmaların takdire şâyân olduğunu, bu ilginin daha da artarak sürmesi gerektiğini söyledi.


Konuşmaların ardından özel sınıfların kursiyerlerine başarı belgeleri kendilerine takdim edildi. Mudanya Kaymakamı Sözer ve Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Gültekin ve İlçe Sağlık Müdürü Nalan Yıldız ile birlikte sergiyi gezerek, 50 usta öğretici ve 10 kadrolu öğreticinin eşliğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:03
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ocak’ın Eskişehir temasları
    1. Başkan Ocak’ın Eskişehir temasları
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve..
    3. Tepebaşı’nda haşere ile mücadele
    4. Miniklerin yıl sonu heyecanı
    5. Adaylığı açıklayan ikinci kişi Mustafa..
    6. Kıbrıs Gazilerine 45 yıl sonra madalya..
    7. Yunus Emre Spor Tesislerine yoğun ilgi..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'dan..
    9. Kampüste yanlış okula giren aday geç..
    10. Kalp krizi geçirdi fark etmedi,..
    11. İbadet şuuru
    12. Beyşehir Gölünde av yasağı sona erdi
    13. Engelli çocuğu olan babaların evlat..
    14. Eyyübiyeli kadınlardan Kuş’a teşekkür
    15. Kuvvetli yağış uyarısı!
    16. İzmir’de bağış yarışı
    17. YKS’de trafik yoğunluğu oluştu
    18. YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı
    19. İlkokul öğrencilerinden Dumlupınar..
    20. Siz huzuru nerede arıyorsunuz?
    21. Ruhani rest çekti: İran tek başına..
    22. Tokat’ta otomobil ile minibüs..
    23. MHP grubundan imarda yükseklik..
    24. Başkan Ocak’a hayırlı olsun ziyaretleri
    25. İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok..
    26. Son saniyelerde sınav salonuna..
    27. Bornova trafiğine nefes aldıracak proje
    28. Ey insan, unutma hüsran asrında..
    29. Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü..
    30. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu