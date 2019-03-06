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Mudanya esnafı Murad’ını bekliyor

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında İpar Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:11
Mudanya esnafı Murad’ını bekliyor

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında İpar Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.

 

Belediye Başkanı Dr. A. Murat Ünal, İpar Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyaretlerde konuşan Dr. Ünal, “Esnafımızın geçtiğimiz 5 yılda neler çektiğini biliyoruz. Görüştüğümüz her esnaf kardeşim değişim istediğini söylüyor. Baskıdan bıkmış durumdalar. Esnafına bu muameleyi yapanlar gerekli cevabı 31 Mart günü alacaklardır” dedi.

 

Mudanyalı esnafın meseleleri ile yakından ilgilendiklerini dile getiren Dr. Ünal, “Mudanya Esnaf Odası’ndan aldığımız bilgiye göre Mudanya’da 3 Bin 500 esnafımız geçtiğimiz 5 yılda yaklaşık 5 milyon TL ceza ödedi. Bu rekor bir tutardır” diye konuştu.

 

Dr. Ünal, “Hacizlerle mühürlerle ve yüksek kira zamları ile zarara uğratılmış Mudanyalı esnaf kardeşlerim hiç merak etmesinler. Göreve geldiğimizde oluşturulmuş bu baskıyı ortadan kaldıracağız. Esnafı gülümseyen bir Mudanya’yı tekrar oluşturabilmek için çok az zaman kaldı. Esnaf kardeşlerimin destekleri ile Mudanya rahat nefes alacak” şeklinde konuştu.

 

“Mudanya’nın öz evladı Dr. Ahmet Murat Ünal’ın projelerine ve kendisine güveniyoruz” diyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Bütün gün Mudanya’da başkanımla çalışma yaptık. Gördüğüm kadarıyla Mudanya’nın bütün kesimlerinde bir mutsuzluk hâkim. Bu mutsuzluğu ortadan kaldırmak için inanıyorum ki Mudanyalı hemşerilerim Mudanya’yı bu huzursuzluğa hapsedenlerden hesabını soracaktır” dedi.

 

Esnafın teveccühü ile karşılaştıklarını ifade eden Esgin, “Bu sevgi, ilgi ve alaka 31 Mart günü karşılığını bulacaktır” diye işaret etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:11
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