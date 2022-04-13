Mücver nasıl yapılır? Pratik mücver tarifi
Mücver için hangi malzemeler gerekli? İftar için mücver hazırlama isteyenler 'Mücver için hangi malzemeler gerekli?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mücver nasıl yapılır?
İftar sofraları için pratik bir lezzet arıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte, mücver tarifi:
Pratik mücver tarifi
Malzemeler:
- 3 adet kabak
- 2 adet yumurta
- 1 adet havuç
- 1 demet taze soğan
- 1 demet dereotu
- 3 kahve fincanı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Karabiber
Mücver nasıl yapılır?
Kabakları yıkayıp rendeleyin.
Kabakların suyunu elinizle iyice sıkın.
Ardından havuçları rendeleyin.
Dereotu ve taze soğanı küçük küçük doğrayın.
Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın ve iyice karıştırın.
Bir tavaya sıvı yağ alıp kızdırın.
Bir yemek kaşığı yardımıyla karışımdan alıp tavaya bırakın.
Mücverin iki tarafını da güzelce pişirin.
Afiyet olsun.