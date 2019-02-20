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Mücevher sektörü “stratejik sektör ilan edilmeyi” bekliyor

"2018 yılında 4,5 milyar dolar mücevher ihracatı gerçekleştirmiş bir sektör olarak hep söylüyoruz, mücevher sektörü stratejik bir sektördür ve stratejik bir sektör olarak ilan edilmelidir"- "İhracat hacmini artırmanın ilk yolu mevcut dolarizasyondan kurtulabilmekten, yani altınla ticareti yasal hale getirmekten geçiyor"

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:48
Mücevher sektörü “stratejik sektör ilan edilmeyi” bekliyor

İSTANBUL (AA) – Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, 2018’de 4,5 milyar dolar ihracat yapan mücevher sektörünün stratejik sektör ilan edilmesi gerektiğini belirterek ihracat hacminin artmasının altınla ticaretin serbest bırakılmasından geçtiğini bildirdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Birlik, 2018 yılına ilişkin faaliyetlerini ve 2019 yılı hedeflerini paylaştığı Mücevher Sektör Buluşmasını Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birliğe üye firmaların katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Kamar, Birlik olarak son 6 ayda 4 kez Ankara’ya sektör konularını aktarmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bakanlıklar, TİM ve sektörel toplantılarda sektör olarak taleplerini dile getirdiklerini dile getirdi.

Mücevher sektörünün stratejik bir sektör olarak ilan edilmesi gerektiğini belirten Kamar, "Sektörün 2017 yılında 4,1 milyar dolar ve 2018 yılında da 4,5 milyar dolar mücevher ihracatı gerçekleştirmiş bir sektör olarak hep söylüyoruz, mücevher sektörü stratejik bir sektördür ve stratejik bir sektör olarak ilan edilmelidir. Bugün için Hindistan, Çin veya İtalya gibi dünya çapında büyük bir üretici haline geldik. Sahip olduğumuz hacmi artırmanın ilk yolu mevcut dolarizasyondan kurtulabilmekten, yani altınla ticareti yasal hale getirmekten geçiyor. Böylece 2019 yılı için hedeflediğimiz 6 milyar doların üzerine rahatlıkla çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Fuarlar, potansiyelimizi en iyi sergilediğimiz yerler"

Sektörün üretimden gelen gücü ve işçilik kalitesi sayesinde çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Kamar, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu olarak göreve gelir gelmez sektörün bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu gözlemledik. Mücevher ihracatında üretici olmayan ancak büyük hacme sahip Dubai’yi yakından inceleyerek stratejimizi belirledik. Dubai’nin 14 milyar dolar ihracat gerçekleştirmesiyle Birlik olarak Dubai’nin ihracat yaptığı ülkeleri hedeflemeye ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda yapmaya başladık. Fuarların, ülkemizin sahip olduğu potansiyeli sergileme ve bağlantılarını güçlendirme adına en iyi adımlar olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede geçen sene iki kez dünyanın 4. büyük mücevher fuarı olan İstanbul Mücevher Fuarı’nı düzenledik. Toplam 41 firmamızla Las Vegas’taki fuara katıldık, ardından haziran ayında 26 firmamızla Hong Kong’daki fuarda yer aldık. Eylül ayındaki Hong Kong fuarına 15’i bireysel olmak kaydıyla toplam 80 firmayla adeta çıkarma yaptık."

Kamar, özel nitelikli alım heyetlerinde büyük bir atılım yaptıklarını ifade ederek, hemen her ay gerçekleştirilen alım heyetleri sayesinde üyelerin iş birliği ağının gözle görülür bir şekilde geliştiğini dile getirdi.


- "Eğitim ve tasarım odaklı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"


Birlik olarak sektörün gelişimi adına eğitimleri önemsediklerini ve yeni yeteneklerle sektörde fırsat verilmesi amacıyla bir dizi etkinliğe imza attıklarını bildiren Mustafa Kamar, sözlerini şöyle sona tamamladı:

"Sektörün geleceği için kuyumculuk teknoloji meslek lisesine büyük bir destek veriyoruz. Usta-çırak geleneğinin devamı için Kapalıçarşı’dan ustalar, öğreticilere ders veriyor. Yakında eksikliklerini giderip okuldaki laboratuvarı taş kesecek hale getireceğiz. Eğitimlerin yanı sıra tasarım odaklı etkinliklerimize devam ediyoruz. Bu yıl 11’incisini düzenlediğimiz Mücevher Tasarım Yarışması’na 378 tasarımla rekor bir başvuru aldık. Yine her yıl İstanbul Mücevher Fuarı’nda gerçekleştirdiğimiz Designer Market kapsamında bu yıl 90 usta ve tasarımcıya yer vereceğiz"


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:48
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