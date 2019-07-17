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Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde 9,52 arttı

Haziran ayında gerçekleştirilen mücevher ihracatı, 2018 yılı Haziran ayına göre yüzde 9,52 artarak 216 milyon 760 bin 374 dolar olurken, böylece yılın ilk 6 ayında 1 milyar 652 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi- Haziran ayında gerçekleştirilen 216,7 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 49'luk pay ve 105,7 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:40
Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde 9,52 arttı

İSTANBUL (AA) - Mücevher İhracatçıları Birliği rakamlarına göre, mücevher ihracatı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,52'lik artışla 216 milyon 760 bin 374 dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher İhracatçıları Birliği yaptığı yazılı açıklamayla, Haziran ayı mücevher ihracatı rakamlarını paylaştı.

Buna göre, Haziran ayında gerçekleştirilen mücevher ihracatı, 2018 yılı Haziran ayına göre yüzde 9,52 artarak 216 milyon 760 bin 374 dolar olurken, böylece yılın ilk 6 ayında 1 milyar 652 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

Haziran ayında en fazla ihracat, 97,6 milyon dolarla Avrupa Birliği ülke grubuna yapılırken, Avrupa Birliği'ni 41,7 milyon dolarla Diğer Avrupa grubu, 31,8 milyon dolarla Yakın-Orta Doğu Asya, 18,8 milyon dolarla Diğer Asya ve 12,3 milyon dolarla Kuzey Afrika ülke grupları izledi.

Ülke sıralamasının başında 67,5 milyon dolarla İngiltere gelirken, haziran ayında İngiltere’ye yapılan mücevher ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 bin 812 artış gösterdi.

İngiltere'yi 31,9 milyon dolarla İsviçre, 14,2 milyon dolarla Hong Kong, 12,3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 9,6 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 8,6 milyon dolarla Almanya ve 8,5 milyon dolarla İsrail takip etti.

Haziran ayında gerçekleştirilen 216,7 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 49'luk pay ve 105,7 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın grubunu yüzde 42'lik pay ve 90,2 milyon dolarla altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 3'lük pay ve 5,7 milyon dolarla pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 2'lik pay ve 4,7 milyon dolarla gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ile yüzde 2'lik pay ve 4,4 milyon dolarla kıymetli metallerin kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları takip etti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:40
  1. Mücevher İhracatçıları Birliği

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