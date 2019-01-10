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Mücevher ihracatı 2018'de yüzde 35 arttı

Türkiye'nin mücevher ihracatı, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 35 artarak 4 milyar 410 milyon dolar oldu- Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar:- "Finansal araçlar arasında dengelerin değiştiği bir dönemde mücevher ihracatının artması ve mücevhere olan ilginin katlanarak devam etmesi, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor"- "İhracat hacmimizi bu yıl daha yükseklere taşıyacağımıza inancımız tam"

10 Ocak 2019 Perşembe 15:30
Mücevher ihracatı 2018'de yüzde 35 arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin mücevher ihracatı, geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 35 artarak 4 milyar 410 milyon 461 bin 204 dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre, 1 Ocak-31 Aralık 2018'de gerçekleştirilen mücevher ihracatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarak 4 milyar 410 milyon 461 bin 204 dolar oldu.

Mücevher ihracatının yüzde 48'i işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, yüzde 44'ü altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 3'ü pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 2'si gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 1'i kıymetli metallerin, kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntüleri ve artıkları, yüzde 1'i de tabii inci veya kültür incileri kıymetli/yarı kıymetli taşlar ve bunlardan meydana gelen mamul eşyadan oluştu.

Geçen yıl gerçekleştirilen ihracat içindeki en büyük payı yüzde 28'lik dilim ve 1 milyar 234 milyon dolar ile AB ülkeleri aldı. AB ülkelerini, yüzde 25'lik pay ve 1 milyar 94 milyon dolar ile diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 23'lük pay ve 1 milyar 22 milyon dolar ile yakın ve Orta Doğu Asya, 441 milyon dolar ile diğer Asya, 313 milyon dolar ile Kuzey Amerika ve 155 milyon dolarla Kuzey Afrika ülkeleri takip etti.



"2018 yılında yaşadıklarımız çerçevesinde mevcut performansı değerlendirirsek mücevher, ülkemiz adına öncelik arz eden, stratejik bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, artık ciddi oranda mücevher ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor. Finansal araçlar arasında dengelerin değiştiği bir dönemde mücevher ihracatının artması ve mücevhere olan ilginin katlanarak devam etmesi, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:30
  1. Mücevher İhracatçıları Birliği

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