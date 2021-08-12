Mücahit Birinci uyardı! 'Irkçılık kepazedliğine karşı uyanık olalım'

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AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Altındağ'da yaşanan tehlikeli provakasyona dikkat çekti. "Sözgelimi Almanya'da bir Türk suç işledi. Tüm Türk kardeşlerimizin saldırıya uğramasını içimize sindirebilir miyiz?" diyen Birinci, "Bu fitil orayı da ateşler. Irkçılık kepazeliğine karşı uyanık olalım. Bu öyle bir şeydir ki, domino etkisiyle tüm bölgeyi yakar. Dikkat." uyarısında bulundu.

Altındağ'da ne oldu?

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli Yahya Abdo, bir parkta tartışma yaşadığı 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ı bıçakladı. Yalçın'ın hastanede hayatını kaybetmesinden sonra mahalleli sokağa inerek Suriyelilere ait evleri taşladı.

18 yaşındaki Emirhan Yalçın hayatını kaybetti

'Provakasyona gelmeyelim'

Emirhan Yalçın'ın ölümü ile başlayan gerginlik emniyet güçlerinin 'provaskasyona gelmeyelim' çağrıları ile güçlükle bastırıldı. Bu arada Suriyeli bir ailenin minilk kızları, evlerine atılan taşla yaralandı.

'Suçu işlediğim için pişmanım'

26 yaşındaki Yahya Abdo emniyette verdiği ifadesinde "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Sonra kavga edince parkta bulduğum bıçak ile Emirhan'a vurdum. Daha sonra panik yaparak kaçtım. Bu suçu işlediğim için çok pişmanım." dedi.

Çeşitli suçlardan sabıkalı çıktılar!

Öte yandan Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yaptığı belirlenen 76 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 38'nin çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu ortaya çıktı.